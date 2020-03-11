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  4. 11 Mart 2020 10:24

İstanbul'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında dezenfektasyon uygulaması yaptı.

İstanbul'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 09.00 - 17.00 saatleri arasında Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfektasyon uygulaması yaptı. Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığı'ndan onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan Crystalin kullanıldı. Çalışmaların koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu belirtildi.



Dezenfekte çalışma yapılan  otobüsün sürücüsü Ahmet Oğuz, "Çok iyi oldu. Yolcular otobüse biniyor, her tarafı tutuyor elliyor. Virüse karşı iyi bir önlem oldu" diye konuştu. Taner Bal, "Bunun önleminin alınması gayet iyi. Önlemi baştan almak gerekli. Koronavirüs ülkemizde bekleniyordu. 1 ay öncesinden önlemler alınmıştı. Ekipler bütün peronlarda dezenfekte çalışması yapıyor. Çalışmaların sadece peronlarda değil, ortak kullanılan okul, cami her yerde yapılmalı" diye konuştu.

 

DHA

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