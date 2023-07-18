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İstanbul’un ''Gökhan Usta''sı emekli oldu

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İstanbul’un en tarihi, dünyanın ise en tarihi ikinci metrosu olan 148 yıllık “Karaköy- Beyoğlu Finüküler Hattı’nın, kendisi ile adeta simgeleşen 45 yıllık ustası Gökhan Doğan emekli oldu.

Tünel adıyla bilinen F2 (Karaköy - Beyoğlu) Tarihi Füniküler Hattı, İstanbul’un simge ulaşım eserlerinden biri.

 1863 yılında hizmete giren Londra Metrosu’dan sonra dünyada ikinci, Türkiye’nin ise ilk yer altı raylı toplu taşıma sistemi olan Tünel 1875 yılından beri hizmet veriyor.

İstanbul’un en tarihi, dünyanın ise en tarihi ikinci metrosu olan 148 yıllık “Karaköy- Beyoğlu Finüküler Hattı’nın, kendisi ile adeta simgeleşen 45 yıllık ustası Gökhan Doğan emekli oldu.

 Bu hattın, bakım  - onarım ve işletmesinden sorumlu olan tekniker Gökhan Doğan, İstanbulluların deyimiyle Gökhan Usta, 45 yıllık çalışma hayatı sonrası 18 Temmuz 2023 tarihinde emekli oldu.

İstanbul’un en tarihi, dünyanın ise en tarihi ikinci metrosu olan 148 yıllık “Karaköy- Beyoğlu Finüküler Hattı’nın, kendisi ile adeta simgeleşen 45 yıllık ustası Gökhan Doğan emekli oldu.

 Gökhan Usta’nın emeklilik törenine İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Genel Müdür Yardımcıları Zeynep Pınar Mutlu ve Onur Temürlenk’in yanı sıra çalışma arkadaşları katıldı.

İstanbul’un en tarihi, dünyanın ise en tarihi ikinci metrosu olan 148 yıllık “Karaköy- Beyoğlu Finüküler Hattı’nın, kendisi ile adeta simgeleşen 45 yıllık ustası Gökhan Doğan emekli oldu.

 

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu gökhan usta iett
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