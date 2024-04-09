Kadıköy Belediye Meclisi, Mesut Kösedağı başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kadıköy Belediyesi’nin 31 Mart yerel seçimler sonucunda oluşan yeni meclisinin ilk toplantısı Belediye Başkanı Mesut Kösedağı başkanlığında gerçekleşti.

Kadıköy Belediye Meclisi yeni döneminin ilk toplantısını yaptı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı başkanlığında 9 Nisan Salı günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde bulunan Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya siyasi partilerin ilçe başkanları ve Kadıköylüler katıldı. Meclisin ilk toplantısında Meclis Divan Kâtipliği, Meclis Başkan Vekilliği ve Komisyon Üyelikleri seçimleri yapıldı. Kadıköy Belediye Meclisi Başkan Vekilliği’ne Ahmet Kurtuluş, İkinci Başkan Vekili olarak ise Ebru Hurcan Kumru seçildi. Başkanlık Divanı Katip Üyeleri ise Vildan Balcı ve Emir Kaya oldu. Belediye Encümeni üyeliklerine de Sami Can Okakın, Canan Akçınar ve Süleyman Şahin seçildi.

Kadıköy Belediye Meclisi ilk toplantısında 16 çalışma komisyonunun kurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Her komisyonun 5’er üyeden oluşması ve bir yıl süreyle görev yapması da yine oy birliğiyle karara bağlandı. Kadıköy Belediye Meclisi’nde kurulan komisyonlar şöyle:



Tarife ve Ekonomi Komisyonu; Gençlik ve Spor Komisyonu; Mesken, Kentsel Yenileme ve Doğal Afetler Komisyonu; Hukuk Komisyonu; Sağlık Komisyonu; Engelsiz Kadıköy Komisyonu; Eğitim Komisyonu; Hayvan Hakları Komisyonu; Plan ve Bütçe Komisyonu; İmar Komisyonu; Çevre ve Enerji Verimliliği Komisyonu; Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu; Ulaşım ve Trafik İhtisas Komisyonu; Çocuk Hakları Komisyonu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Kadıköy’e hizmet edeceklerini söyledi. Kösedağı sözlerini şöyle sürdürdü:



“Yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönemde Kadıköy’ü daha iyiye taşımak için bütün meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber çok çalışacağız. Kadıköy halkının ihtiyaçlarına, yaşam biçimine, değerlerine sonsuz saygı duyarak ve onları arttırmak için meclis grubu olarak elimizden geleni yapacağız. Kadıköy halkına tekrar bize gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum. Daha katılımcı, daha şeffaf bir şekilde daha fazla sahada olacak bir ekiple Kadıköy halkımıza hizmet edeceğiz. Bunu yaparken de bütün siyasi partilerle, bütün paydaşlarla, muhtarlarla, ilgili hangi mecra varsa hepsiyle diyalog halinde olarak daha katılımcı bir süreç yöneteceğiz.”