KADIKÖY BELEDİYESİ, GÖLCÜK DEPREMİ’NİN 24. YIL DÖNÜMÜNDE ANMA PROGRAMI DÜZENLİYOR

Kadıköy Belediyesi, 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 24. yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenler için anma töreni ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Anma programda uzman isimlerin katılımıyla yapılacak söyleşilerin yanı sıra 6 Şubat Deprem Belgeseli’nin gösterimi ve depremin yaşandığı saat olan gece 03.02’de ise anma töreni gerçekleştirilecek.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenler, depremin 24. yıl dönümünde Kadıköy’de gerçekleştirilecek programla anılacak. Kadıköy Belediyesi’nin 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Gölcük Depremi’nin 24. yılı için hazırladığı anma programı Kozyatağı’nda bulunan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda yapılacak. 16 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’de Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın konuşmasıyla başlayacak anma programında “Deprem Tehlikesinin Farkında Mıyız?” ve “Afette Gönüllülük ve Yerel Yönetimlerin Önemi” başlıklarıyla iki ayrı söyleşi gerçekleştirilecek. 16 Ağustos Çarşamba saat 23.15’te ise Kadıköy Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili hazırladığı 6 Şubat Belgeseli’nin ilk gösterimi yapılacak. Program, 17 Ağustos 1999 Depremi’nin gerçekleştiği saat olan 03.02’ye kadar sürecek çeşitli etkinliklerle devam edecek ve depremin yaşandığı saatte etkinlik alanında yakılacak yüzlerce mumla, depremde hayatını kaybedenler için sessiz bir anma töreni yapılacak.