Kadıköy Belediyesi'nden 3 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

Kadıköy Belediyesi, kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışları sebebiyle ilçede eğitim görmeye başlayan ilkokul 1. sınıf öğrencileri için kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor.

Enflasyon ve hayat pahalılığı hızla artarken, hemen hemen her ürünün fiyatı da her geçen gün zamlanıyor. Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışı sebebi ile çocukları ilkokula yeni başlayan ailelere Kadıköy Belediyesi kırtasiye malzemesi hediye ederek destek oluyor.

Kadıköy Belediyesi, 9 Eylül-18 Eylül tarihleri arasında Kadıköy ilçesindeki 27 devlet okulunda eğitim gören yaklaşık 3 bin 500 1.sınıf öğrencisine içerisinde; kalem, silgi, kalemtıraş, defter, resim defteri, kalem kutu, kuru boya ve pastel boya gibi malzemeler hediye ediyor.

Bu kapsamda, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı 30 Ağustos İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’nın öğrencilere bir mesajı var.

Mesajında Kösedağı, “Sevgili öğrenciler 2024-2025 Eğitim yılı başladı. Hepinize bu dönemde yüksek başarılar diliyorum. Kadıköy Belediyesi olarak ilçemizde yeni eğitim ve öğretime başlayan yaklaşık 3500 öğrencimize kırtasiye seti dağıtarak eğitim hayatlarına destek olmaya çalışıyoruz. Kadıköy Belediyesi olarak, Mesut başkan olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.