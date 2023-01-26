Kadıköy CKM'de Roboski Uludere'nin gözyaşları söyleşisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, 28 Ocak Cumartesi saat 14.00’te “Roboski Uludere’nin Gözyaşları” söyleşisiyle Caddebostan Kültür Merkezi’nin konuğu olacak.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)’nde her hafta gerçekleşen söyleşi programının bu haftaki konuğu CHP Ankara Milletvekili Levent Gök olacak. Levent Gök söyleşinin ardından 28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak, Uludere-Roboski Köyünde hava saldırısı sonucu ölen, çoğu çocuk 34 kişinin anısına kaleme aldığı “Roboski Uludere’nin Gözyaşları” kitabını Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Kitabevi’nde imzalayacak.

TBMM’de kurulan Uludere Araştırma Komisyonu’nda görev yapan Levent Gök iğneyle kuyu kazarcasına bir uğraş ile yıllar içerisinde elde ettiği bulguları kitaplaştırdı. Gök, “Roboski – Uludere’nin Gözyaşları” adı altında İmge Kitabevi tarafından yayımlanan eserinde olayın gelişimini, hava harekâtı kararının nasıl alındığını, hayatını kaybedenlerin portrelerini, köyün konumunu ve acılı ailelerin adalet arayışlarından neden sonuç alınamadığını ayrıntılı bir şekilde işliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazdığı önsözde kitabın hafızamızı tazelediğini, tarihe not düştüğünü ve büyük bir acıyı unutturmadığını ifade ediyor. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök söyleşisinde, Roboski Uludere’nin Gözyaşları adlı kitabının ışığında Roboski olayını yargı sürecinden ailelerinin yaşadıklarına kadar birçok boyutuyla izleyicisine sunacak. Söyleşinin ardından Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Kitabevi’nde kitabını imzalayacak.