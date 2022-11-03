Kadıköy'de Ekolojik Yaşam Atölyeleri

Kadıköy Eğitim Mahallesi’nde bulunan Ekolojik Yaşam Merkezi her yaştan ekoloji meraklılarına birbirinden renkli ve eğitici bir program sunuyor. İleri dönüşüm şenliğinin de bulunduğu programda bahçıvanlık eğitimi, ekolojik yaşama dair çocuk ve yetişkin atölyeleri yer alıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin Eğitim Mahallesi’nde bulunan Ekolojik Yaşam Merkezi bin 520 metrekarelik yeşil alanıyla, permakültür ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış ve merkezde ekolojik yaşama ilişkin farklı yaş gruplarına yönelik eğitimler ve atölyeler düzenlenmekte. Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü himayesinde sürdürülen ve Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama ödülünün de sahibi olan Ekolojik Yaşam Merkezi'nin Kasım ayı programı belli oldu. Programda yetişkin, çocuk atölyelerinin yanı sıra bahçıvanlık eğitimi ve ileri dönüşüm şenliği gibi birbirinden eğlenceli ve öğretici programlar yer alıyor.

ÇOCUK ATÖLYELERİ

Program 6 Kasım’da çocuk atölyeleriyle açılışını yapıyor. Merkezin 10 - 15 yaş arası grup için hazırladığı ilk atölye elektronik atık üzerine. Atölye’de çocuklar elektronik atıkların neler olacağını tanıyacak, inceleme fırsatı bulacak ve bu atıkların nasıl ayrıştırılabileceğini ve yerinde nasıl söküleceğini öğrenecek. Çocuklar için hazırlanan atölyenin ikincisi 5 – 9 yaş arası için ekoloji temelli yaratıcı drama atölyesi olacak. Bu atölyeye çocuklar velileriyle katılarak ekolojiyi yaratıcı drama üzerinden tanıma fırsatı bulacak. Program evdeki atıkları sıfırla ve kendi sebzeni yetiştir atölyesiyle son bulacak. 5 yaş üstü çocuklar bu atölyeye velileriyle katılım sağlayabilecek.

YETİŞKİN ATÖLYELERİ

Yetişkinler için düzenlenen atölyelerde kompost yapmaktan, atıksız yaşama, bahçe bakımından doğal temizliğin ve sağlıklı kalmanın yollarına kadar birçok atölye yetişkinleri bekliyor. Program 6 Kasım’da solucan kompostu, sıcak kompost ve soğuk kompost gibi kompost türlerinin anlatımıyla başlayacak. Bir sonraki atölye Atıksız Yaşam atölyesi olacak. Atölyede katılımcılar çöp üretmeden yaşamanın sırlarını; tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü, ambalajsız ve ekolojik ürünleri tercih ederek tüketim alışkanlıklarını nasıl değiştirebileceklerini öğrenecekler. Yetişkin atölyeleri 27 Kasım’da Bahçenin Büyülü Yolculuğu Eğitimi ve Doğal Temizlik - Sağlıklı Kalmanın Yolları adlı iki atölyeyle kapanışını yapacak.

BAHÇIVANLIĞIN REHBERİ EĞİTİMİ

Ekolojik Yaşam Merkezi’nde gerçekleşecek atölyelerden bir tanesi de Bahçıvanlığın Rehberi Eğitimi adlı atölye olacak. Program’ın ilki 16 Kasım’da başlayacak ve 7 Aralık’a kadar 4 hafta boyunca uygulamalı olarak devam edecek. Atölye programında yer alan konu başlıkları sırasıyla: Toprak Yapısı ve Bitki Besleme Yolları, Bitki Yetiştirme ve Bakımı Adımları; Süs Bitkilerinin Yetiştirilmesi ve Bakımı; Bitkilerde Hastalık ve Zararlılara Karşı Koruma Yöntemleri.

İLERİ DÖNÜŞÜM ŞENLİĞİ

Ekolojik Yaşam Merkezi’nde bir de şenlik düzenleniyor. İleri Dönüşüm adlı şenlik 20 Kasım’da saat 12.00 – 17.00 arası gerçekleşecek. Şenlik programında Vegan Peynir Yapımı Atölyesi, Ne Kadar Veganlık Söyleşisi, Longo Mai Söyleşisi, İklim Krizi İçin Ne Yapabiliriz söyleşisi, Takas Şenliği ve Dikiş Atölyesi adlı atölyeler ve söyleşiler yer alıyor.

Her atölyenin 20 kişiyle sınırlı olduğu programa katılım ve ayrıntılı bilgi için Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi’nin web sayfası ziyaret edilebilir.

PROGRAM

Çocuk Atölyeleri

6 Kasım 2022 – 11.00 – 13.00 Elektronik Atıkları İnceleme ve Sökme (10-15 yaş)

13 Kasım 2022 – 11.00 – 13.00 Ekoloji Temelli Yaratıcı Drama (5-9 yaş, veli katılımlı)

27 Kasım 2022 – 11.00 – 13.00 Evdeki Atıkları Sıfırla, Kendi Sebzeni Yetiştir Atölyesi (+5 yaş, veli katılımlı)

Yetişkin Atölyeleri

6 Kasım 2022 – 13.30 – 16.30 Kompost Türleri ve Uygulama Şekilleri

13 Kasım 2022 – 14.00 – 16.00 Atıksız Yaşam Atölyesi

27 Kasım 2022 – 13.00 – 14.30 Bahçenin Büyülü Yolculuğu Eğitimi

27 Kasım 2022 – 15.00 – 17.00 Doğal Temizlik ve Sağlıklı Kalmanın Yolları

Bahçıvanlığın Rehberi Eğitimi

16 Kasım 2022 – 12.00 – 14.00 Toprak Yapısı ve Bitki Besleme Yolları

23 Kasım 2022 – 12.00 – 14.00 Bitki Yetiştirme ve Bakımı Adımları

30 Kasım 2022 – 12.00 – 14.00 Süs Bitkilerinin Yetiştirilmesi ve Bakımı

7 Aralık 2022 – 12.00 – 14.00 Bitkilerde Hastalık ve Zararlılara Karşı Koruma Yöntemleri

İleri Dönüşüm Şenliği - 20 Kasım 2022

12.00 – 12.30 Vegan Peynir Yapımı

12.30 -13.30 Ne Kadar Veganlık Söyleşisi

14.00 – 15.00 Longo Mai Söyleşisi

15.30 – 16.30 İklim Krizi İçin Ne Yapabiliriz?

15.30 Takas Şenliği

15.30 Dikiş Atölyesi