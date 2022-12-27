Kadıköy'de Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2022’nin ödülleri 26 Aralık Pazartesi akşamı Süreyya Operası’nda yapılan törenle sahiplerini buldu. Final konserinin ardından jüri üyelerinin yaptığı oylama sonucu Yiğit Mert Erkmen birincilik ödülünün sahibi oldu.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın müzik ve sahne sanatları alanında yaratıcılığı teşvik etmek ve Türk bestecileri yeni eserler yaratmaya özendirmek amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın ödül töreni Süreyya Operası’nda gerçekleşti. Bu yıl viyolonsel – piyano ikilisi için düzenlenen yarışmada finale kalan eserler Cello Piano Duo olarak da bilinen eğitimci ve virtüözler Dilbağ Tokay ile Emine Serdaroğlu tarafından jüriye seslendirildi.

FİNALDE ESERLER RUMUZLARIYLA YARIŞTI

Finale kalan ve viyolonselde Dilbağ Tokay’ın, piyanoda Emine Serdaroğlu’nun jüriye icra ettiği 4 eser rumuzlarıyla seslendirildi. Türkiye’nin değerli müzik insanları Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Oğuzhan Kavruk, Özkan Manav, Gülsin Onay ve Hasan Uçarsu'dan oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bestecilerin isimleri kimlik zarfları açılarak ilan edildi. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nda bu yıl Yiğit Mert Erkmen birincilik, İmge Yağmur Tiryaki ikincilik, Baran Doğaç Ünal üçüncülük ve İrem Başer mansiyon ödülünün sahibi oldu. Birinciye 15.000 TL, ikinciye 12.500 TL, üçüncüye 10.000 TL para ödülünün verildiği yarışmada 4 eser için bir dijital albüm hazırlanacak.