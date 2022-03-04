Kadın yönetmenler kısa filmleriyle Beşiktaş'ta

Beşiktaş Belediyesi, 7-8-9 Mart tarihlerinde Directed By Women Turkey desteğiyle Beşiktaş'ta kısa film gösterimleri, söyleşiler ve atölyeler düzenleyecek. Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi bünyesinde düzenlenecek olan kısa film gösterimleri ve söyleşiler Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Beşiktaş’ta üç gün boyunca sürecek kısa film gösterileri, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. "Kısa Film Senaryo ve Kısa Filme Giriş" atölyeleri ise KDYM’de kadın katılımcılarını bekliyor olacak. Program 7 Mart 2022 Pazartesi Directed By Women Turkey Özel Seçki Gösterim Programı Yer: Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi 11.00 - 12.30 / Gösterim Seçkisi 1 The Needle - Yönetmen: Ceylan Beyoğlu Cindy - Yönetmen: Shemer Gaon Baraba Büyük İstanbul Depresyonu - Yönetmen: Zeynep Dilan Süren Since Time İmmemorial - Yönetmen: Clary Demangeon - Jeanne Delafosse 13.30 - 15.00 / Söyleşi: “Kadın Oyuncu Olmak, Kadın Karakter Yaratmak” Neslihan Bilgin Çelik moderatörlüğünde; Oyuncu Selen Uçer'in katılımıyla kadın oyuncu olmanın ve kadın karakter yaratmanın üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. 15.30 - 17.00 / Gösterim Seçkisi 2 Birds of Sara - Yönetmen: Laly Malagon Vargas Anı - Yönetmen: Demet Erden Sarışın - Yönetmen: Filiz Kuka Ildız The Bush School - Yönetmen: Emanuela Zuccala Paydos - Yönetmen: Öykü Orhan 8 Mart 2022 Salı Directed By Women Turkey Özel Seçki Gösterim Programı Yer: Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi 11.00 - 12.30 / Gösterim Seçkisi 3 Men Dakka Dukka - Yönetmen: Gülsüm Güler Özen Mavka - Yönetmen: Alona Shylova Bayrak - Yönetmen: Pınar Göktaş Alma - Yönetmen: Lorraine Jones Molina 13.30 - 15.00 / Söyleşi: “Kameranın Arkasındaki Kadınlar” Sinema ve dizi sektöründe çalışan, üreten kadınlar Neslihan Bilgin Çelik moderatörlüğünde konuşacak ve deneyimlerini paylaşacak. Katılımcılar: Yönetmen Başak Soysal, Yardımcı Yönetmen Aslı Sağ, Kurgucu-Yönetmen Selda Taşkın, Uygulayıcı Yapımcı Didem Karakum 15.30 - 17.00 / Gösterim Seçkisi 4 The Mother Of All Flowers - Yönetmen: Merve Çaydere Dobai The Day My Grandma Met Bruce Willis - Yönetmen: Arancha Salamanca Tears - Yönetmen: Remiye Zeynep Yalçınkaya Çeşme - Yönetmen: İlayda İşeri Münhasır - Yönetmen: Yeşim Tonbaz 9 Mart 2022 Çarşamba Directed By Women Turkey Özel Seçki Gösterim Programı Yer: Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi 11.00 - 12.30 / Gösterim Seçkisi 5 All Good - Yönetmen: Luisa Ricar Yankı - Yönetmen: Hazal Kara - Sezin Ertek The Sound of Birds Stops the Noise in My Mind - Yönetmen: Michele Flury Reverie - Yönetmen: Nur Güzeldere 13.30 - 15.00 / Söyleşi: Yaratıcı Kadının Sonsuz Yolculuğu Hem Cadı Hem Tanrıça: Anlatılar ve Anlatan Kadınlar Sinema yazarı ve eleştirmen Fatma Cihan Akkartal’ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi, Neslihan Bilgin Çelik moderatörlüğünde gerçekleşecek. 15 30 - 17.00 / Gösterim Seçkisi 6 Dialogue in a Basket - Yönetmen: Varduhi Balyan Sopor - Yönetmen: Nazanin Vahed Can’ın Tırnakları - Yönetmen: Ceylan Esen Filmler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi 7-8-9 Mart Tarihli Atölyeler Atölye 1: 13.00 - 15.00 / Kısa Film Senaryo Atölyesi Senarist - Eğitmen Elif Eda Karagöz ile “Nefsi Müdafaa” ve “Ben Varım” temalı 3 günlük kısa film - senaryo yazım atölyesi KDYM’de… Atölye 2: 13.00 - 15.00 / Kısa Filme Giriş Atölyesi “Kısa Kafası” Youtube Kanalı Koordinatörü - Eğitmen Orhan Önder Yaycıoğlu ile; Gösterimlerden sonra gösterime katılan film yönetmeni ve ekibiyle soru-cevap etkinliği yapılacak olup, atölyeler kadın katılımcılara yöneliktir.