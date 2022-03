Kadın yönetmenler kısa filmleriyle Beşiktaş'ta

Beşiktaş Belediyesi, 7-8-9 Mart tarihlerinde Directed By Women Turkey desteğiyle Beşiktaş'ta kısa film gösterimleri, söyleşiler ve atölyeler düzenleyecek. Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi bünyesinde düzenlenecek olan kısa film gösterimleri ve söyleşiler Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Beşiktaş’ta üç gün boyunca sürecek kısa film gösterileri, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. "Kısa Film Senaryo ve Kısa Filme Giriş" atölyeleri ise KDYM’de kadın katılımcılarını bekliyor olacak.

Program

7 Mart 2022 Pazartesi

Directed By Women Turkey Özel Seçki Gösterim Programı

Yer: Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi

11.00 - 12.30 / Gösterim Seçkisi 1

The Needle - Yönetmen: Ceylan Beyoğlu

Cindy - Yönetmen: Shemer Gaon Baraba

Büyük İstanbul Depresyonu - Yönetmen: Zeynep Dilan Süren

Since Time İmmemorial - Yönetmen: Clary Demangeon - Jeanne Delafosse

13.30 - 15.00 / Söyleşi: “Kadın Oyuncu Olmak, Kadın Karakter Yaratmak”

Neslihan Bilgin Çelik moderatörlüğünde; Oyuncu Selen Uçer'in katılımıyla kadın oyuncu olmanın ve kadın karakter yaratmanın üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek.

15.30 - 17.00 / Gösterim Seçkisi 2

Birds of Sara - Yönetmen: Laly Malagon Vargas

Anı - Yönetmen: Demet Erden

Sarışın - Yönetmen: Filiz Kuka Ildız

The Bush School - Yönetmen: Emanuela Zuccala

Paydos - Yönetmen: Öykü Orhan

8 Mart 2022 Salı

Directed By Women Turkey Özel Seçki Gösterim Programı

Yer: Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi

11.00 - 12.30 / Gösterim Seçkisi 3

Men Dakka Dukka - Yönetmen: Gülsüm Güler Özen

Mavka - Yönetmen: Alona Shylova

Bayrak - Yönetmen: Pınar Göktaş

Alma - Yönetmen: Lorraine Jones Molina

13.30 - 15.00 / Söyleşi: “Kameranın Arkasındaki Kadınlar”

Sinema ve dizi sektöründe çalışan, üreten kadınlar Neslihan Bilgin Çelik moderatörlüğünde konuşacak ve deneyimlerini paylaşacak.

Katılımcılar: Yönetmen Başak Soysal, Yardımcı Yönetmen Aslı Sağ, Kurgucu-Yönetmen Selda Taşkın, Uygulayıcı Yapımcı Didem Karakum

15.30 - 17.00 / Gösterim Seçkisi 4

The Mother Of All Flowers - Yönetmen: Merve Çaydere Dobai

The Day My Grandma Met Bruce Willis - Yönetmen: Arancha Salamanca

Tears - Yönetmen: Remiye Zeynep Yalçınkaya

Çeşme - Yönetmen: İlayda İşeri

Münhasır - Yönetmen: Yeşim Tonbaz

9 Mart 2022 Çarşamba

Directed By Women Turkey Özel Seçki Gösterim Programı

Yer: Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi

11.00 - 12.30 / Gösterim Seçkisi 5

All Good - Yönetmen: Luisa Ricar

Yankı - Yönetmen: Hazal Kara - Sezin Ertek

The Sound of Birds Stops the Noise in My Mind - Yönetmen: Michele Flury

Reverie - Yönetmen: Nur Güzeldere

13.30 - 15.00 / Söyleşi: Yaratıcı Kadının Sonsuz Yolculuğu Hem Cadı Hem Tanrıça:

Anlatılar ve Anlatan Kadınlar

Sinema yazarı ve eleştirmen Fatma Cihan Akkartal’ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi, Neslihan Bilgin Çelik moderatörlüğünde gerçekleşecek.

15 30 - 17.00 / Gösterim Seçkisi 6

Dialogue in a Basket - Yönetmen: Varduhi Balyan

Sopor - Yönetmen: Nazanin Vahed

Can’ın Tırnakları - Yönetmen: Ceylan Esen

Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi

7-8-9 Mart Tarihli Atölyeler

Atölye 1: 13.00 - 15.00 / Kısa Film Senaryo Atölyesi

Senarist - Eğitmen Elif Eda Karagöz ile “Nefsi Müdafaa” ve “Ben Varım” temalı 3 günlük kısa film - senaryo yazım atölyesi KDYM’de…

Atölye 2: 13.00 - 15.00 / Kısa Filme Giriş Atölyesi

“Kısa Kafası” Youtube Kanalı Koordinatörü - Eğitmen Orhan Önder Yaycıoğlu ile;

Gösterimlerden sonra gösterime katılan film yönetmeni ve ekibiyle soru-cevap etkinliği yapılacak olup, atölyeler kadın katılımcılara yöneliktir.