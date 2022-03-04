Kadın yönetmenler kısa filmleriyle Beşiktaş'ta
Beşiktaş Belediyesi, 7-8-9 Mart tarihlerinde Directed By Women Turkey desteğiyle Beşiktaş'ta kısa film gösterimleri, söyleşiler ve atölyeler düzenleyecek. Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi bünyesinde düzenlenecek olan kısa film gösterimleri ve söyleşiler Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Beşiktaş’ta üç gün boyunca sürecek kısa film gösterileri, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. "Kısa Film Senaryo ve Kısa Filme Giriş" atölyeleri ise KDYM’de kadın katılımcılarını bekliyor olacak.
Program
7 Mart 2022 Pazartesi
Directed By Women Turkey Özel Seçki Gösterim Programı
Yer: Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi
11.00 - 12.30 / Gösterim Seçkisi 1
The Needle - Yönetmen: Ceylan Beyoğlu
Cindy - Yönetmen: Shemer Gaon Baraba
Büyük İstanbul Depresyonu - Yönetmen: Zeynep Dilan Süren
Since Time İmmemorial - Yönetmen: Clary Demangeon - Jeanne Delafosse
13.30 - 15.00 / Söyleşi: “Kadın Oyuncu Olmak, Kadın Karakter Yaratmak”
Neslihan Bilgin Çelik moderatörlüğünde; Oyuncu Selen Uçer'in katılımıyla kadın oyuncu olmanın ve kadın karakter yaratmanın üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek.
15.30 - 17.00 / Gösterim Seçkisi 2
Birds of Sara - Yönetmen: Laly Malagon Vargas
Anı - Yönetmen: Demet Erden
Sarışın - Yönetmen: Filiz Kuka Ildız
The Bush School - Yönetmen: Emanuela Zuccala
Paydos - Yönetmen: Öykü Orhan
8 Mart 2022 Salı
Directed By Women Turkey Özel Seçki Gösterim Programı
Yer: Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi
11.00 - 12.30 / Gösterim Seçkisi 3
Men Dakka Dukka - Yönetmen: Gülsüm Güler Özen
Mavka - Yönetmen: Alona Shylova
Bayrak - Yönetmen: Pınar Göktaş
Alma - Yönetmen: Lorraine Jones Molina
13.30 - 15.00 / Söyleşi: “Kameranın Arkasındaki Kadınlar”
Sinema ve dizi sektöründe çalışan, üreten kadınlar Neslihan Bilgin Çelik moderatörlüğünde konuşacak ve deneyimlerini paylaşacak.
Katılımcılar: Yönetmen Başak Soysal, Yardımcı Yönetmen Aslı Sağ, Kurgucu-Yönetmen Selda Taşkın, Uygulayıcı Yapımcı Didem Karakum
15.30 - 17.00 / Gösterim Seçkisi 4
The Mother Of All Flowers - Yönetmen: Merve Çaydere Dobai
The Day My Grandma Met Bruce Willis - Yönetmen: Arancha Salamanca
Tears - Yönetmen: Remiye Zeynep Yalçınkaya
Çeşme - Yönetmen: İlayda İşeri
Münhasır - Yönetmen: Yeşim Tonbaz
9 Mart 2022 Çarşamba
Directed By Women Turkey Özel Seçki Gösterim Programı
Yer: Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi
11.00 - 12.30 / Gösterim Seçkisi 5
All Good - Yönetmen: Luisa Ricar
Yankı - Yönetmen: Hazal Kara - Sezin Ertek
The Sound of Birds Stops the Noise in My Mind - Yönetmen: Michele Flury
Reverie - Yönetmen: Nur Güzeldere
13.30 - 15.00 / Söyleşi: Yaratıcı Kadının Sonsuz Yolculuğu Hem Cadı Hem Tanrıça:
Anlatılar ve Anlatan Kadınlar
Sinema yazarı ve eleştirmen Fatma Cihan Akkartal’ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi, Neslihan Bilgin Çelik moderatörlüğünde gerçekleşecek.
15 30 - 17.00 / Gösterim Seçkisi 6
Dialogue in a Basket - Yönetmen: Varduhi Balyan
Sopor - Yönetmen: Nazanin Vahed
Can’ın Tırnakları - Yönetmen: Ceylan Esen
Filmler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi
7-8-9 Mart Tarihli Atölyeler
Atölye 1: 13.00 - 15.00 / Kısa Film Senaryo Atölyesi
Senarist - Eğitmen Elif Eda Karagöz ile “Nefsi Müdafaa” ve “Ben Varım” temalı 3 günlük kısa film - senaryo yazım atölyesi KDYM’de…
Atölye 2: 13.00 - 15.00 / Kısa Filme Giriş Atölyesi
“Kısa Kafası” Youtube Kanalı Koordinatörü - Eğitmen Orhan Önder Yaycıoğlu ile;
Gösterimlerden sonra gösterime katılan film yönetmeni ve ekibiyle soru-cevap etkinliği yapılacak olup, atölyeler kadın katılımcılara yöneliktir.
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