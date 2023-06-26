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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den Kurban Bayramı Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den Kurban Bayramı Mesajı
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Gökhan Yüksel mesajında, Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesini dileyerek, “Komşularım ve tüm İslam âlemi için paylaşmanın ve hoşgörünün hakim olduğu sevgi, barış ve huzur dolu bir bayram dilerim.” dedi. 

Başkan Yüksel mesajında şu ifadeleri kullandı;

Yardımlaşma ve dayanışma mevsiminin en güzel esintisini üzerimizde hissettiğimiz, küslüklerin ortadan kalktığı, barışın birleştirici gücünün hâkim olduğu, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı’nı hep beraber kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; insani değerlerin en saf haliyle yaşandığı, ilişkilerin kuvvetlendiği, sevgi ve hoşgörü kapılarının aralanmasına vesile olan özel günlerdir. Paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli değerlerimizdir. Bu sene Kurban Bayramı'nda, bizi ayakta tutan insanlık ve beraberlik değerlerini daha kuvvetli bir şekilde hatırlayacağız.

Kurban Bayramı’nın, tüm komşularımız ile birlik ve beraberliğimizi perçinlemesine, barış ve sevgi dolu günlere olan inancımızı yükseltmesine vesile olmasını diliyorum. Bayramın anlamını yaşatarak kırgınlık ve küskünlüklerin sona erip, saygı ve sevginin öne çıkmasını temenni ediyorum.

Kartal Belediyesi olarak komşularımızın bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. Sizlerin bayramı daha rahat karşılayabilmeniz için ekiplerimizle bayram boyunca her türlü acil duruma hazır bir şekilde hizmetinizde olacağız. 

Tüm komşularımın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; ilçemize, İstanbul'umuza, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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