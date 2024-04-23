Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Karma Resim Sergisi'ne katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Nisan ayı kültür sanat organizasyonu kapsamında Kartal Gönüllüleri Platformu’nun hazırladığı ve 8 sanatçının 50 eserinin yer aldığı ''Kartal Gönüllülerinin Gönüllerinde Esintiler'' adlı karma resim sergisinin açılışına katıldı. Törende konuşan Başkan Yüksel, ''Kartal’da 7’den 70’e bütün komşularımızla birlikte sevgide, dostlukta, dayanışmada bir arada olacağız.'' dedi.

Kartal Belediyesi hizmet binasının fuaye alanında gerçekleşen açılış törenine Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra; CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve STK’ların başkan ve yönetim kurulları, birim müdürleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Nevhiz Küçükkahveci, Nilgün Bezgin Aslan, Esma Barut, Zekiye Çankaya, Tülay Er, Nuran Kalelioğlu, Harika Menteş ve Nehir Kadıoğlu’nun eserlerini sergilediği açılış törenine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

“Sevgide, dostlukta, dayanışmada bir arada olacağız”

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Gönüllüleri Platformu Başkanı Nevhiz Küçükkahveci’ye çiçek takdim ederek; “Kartal’da 7’den 70’e bütün komşularımızla birlikte sevgide, dostlukta, dayanışmada bir arada olacağımız yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Bu güzel sergide emeği geçen, üreten tüm sanatçılarımıza ve katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” diyerek mikrofonu Kartal Gönüllüleri Platformu Başkanı Nevhiz Küçükkahveci’ye devretti.

Gönülden şölenimize tüm komşularımız ortak olsun

Küçükkahveci ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Bu güzel ortamı bize sağladıkları için başta Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’e ve emeği geçen personele teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Kartal Gönüllüleri olarak Kartal’da gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yapıyoruz. Sizlere bu sefer gönülden bir şölen sunmak istedik ve sanatçılarımızla birlikte bu güzel renkleri sizlerle paylaşmak istedik, tüm Kartallı komşularımızı sergimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz.”

Kartal Gönüllüleri Platformu’nun hazırladığı ve 8 sanatçının 50 eserinin yer aldığı karma resim sergisi, 30 Nisan’a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.