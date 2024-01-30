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Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Yeni Sezona Hızlı Başladı

Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Yeni Sezona Hızlı Başladı
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Kartallıların gururu Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, 2023-2024 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Futbol 1. Ligi’nin ilk karşılaşmasında, Ege İşitme Engelliler Spor Kulübü’nü, 6-0’lık skorla yendi.

Bursa Vatan Stadyumu’nda oynanan müsabakada, heyecan dolu anlar yaşandı. Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, maçın ilk yarısını 4-0’lık skorla tamamladı. Karşılaşmanın 2’nci yarısında, iki taraf da kıyasıya mücadele ederken, maçın sonunda gülen taraf, 6-0’lık skorla Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oldu.

Karşılaşmanın sonunda, Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları, sezonun ilk karşılaşmasında kazandıkları zaferi doyasıya kutladı.

“Engelleri aşarak, başarıya ulaşabileceğimizi gösteriyorsunuz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sezonun ilk karşılaşmasından galibiyetle dönen oyuncuları tebrik ederek; “Oyunun her anında sergilediğiniz mücadele ve azim, sadece sahadaki yeteneklerinizi değil, aynı zamanda içinizdeki büyük ruhu da yansıttı. Bu zafer, sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda birlikte geçirilen zorlu antrenmanların ve fedakârlıkların bir ürünü.

Sizlerin sahadaki performansı, Kartal Belediyesi'nin gurur kaynağıdır. Kazandığınız bu zaferle birlikte, sadece futbol sahalarında değil, aynı zamanda engelleri aşarak yaşamın her alanında başarıya ulaşabileceğimizi bir kez daha gösterdiniz. Bu başarı aynı zamanda teknik ekibin, yöneticilerin ve destek veren herkesin emeğiyle mümkün oldu. Bu sezon, birlikte daha birçok zafer ve başarıya imza atacağımıza inancım tam. Hep birlikte, engelleri aşarak, başarıya ulaşmanın ne kadar güçlü bir duygu olduğunu bir kez daha gösterelim” ifadelerini kullandı.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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