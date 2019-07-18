Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu, 2. dönem eğitimlerine başladı

Kartal’da devam eden Yaz Spor Okulu’nda; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, dans, survivor, Uzak Doğu sporları, cimnastik, masa tenisi, badminton, sinema ve akıl oyunları olmak üzere 12 branşta ders gören öğrenciler, yaşlarına göre farklı gruplarda toplanıyor. Her yaş grubunun ayrı renklerde forma giydiği Yaz Spor Okulu’nda öğrencilerin öğlen ve ikindi yemekleri de Kartal Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde spor yaparak yaz tatillerini verimli geçiren çocuklar için hazırlanan Yaz Spor Okulu, 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yoğun bir okul döneminin ardından çocukların yaz tatilinde eğlenirken spor yapmasını sağlamak için açılmasını istediği Yaz Spor Okulu’nun 2. dönemi 9 Ağustos’a kadar sürecek.

Geçen yıllarda tek dönem olarak yapılan Yaz Spor Okulu, Başkan Gökhan Yüksel’in talimatıyla bu yıl 3 farklı dönem halinde tekrarlanıyor. Kartal’da ikamet eden 7-12 yaş arası çocukların ücretsiz olarak faydalandığı Yaz Spor Okulu, ilk dönemi 17 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. 2. dönemi 16 Temmuz – 9 Ağustos tarihleri arasında yapılan yaz spor okulunun 3. ve son dönemi ise 19 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimlerin sonunda Yaz Spor Okulu’ndan toplamda 450 çocuk mezun olacak.