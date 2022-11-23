Kartal Belediyesi’nden Öğretmenler Günü’ne Özel Konser

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Türk Halk Müziği konseri organize etti.

Kartal Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Halk Müziğinin önemli isimlerinden Ayla Karacan ve Ebru Yaman’ın sahne alacağı bir konser programı hazırladı.

25 Kasım Cuma günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Öğretmenler Günü konserinde sanatçılar, saat 19.30’da Kartallı sevenleri ile buluşacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Öğretmenler Günü’ne özel hazırlanan programa tüm öğretmenleri davet ederek şunları dile getirdi: “Ailelerimizin emaneti olan saf sevgiyi, emekle işleyerek üretken kılan, paylaşmayı öğreterek onu çoğaltan, eğitimin yanında bizi besleyen yegâne şeyi, öğrenmeyi ve öğretmeyi kendine ülkü edinmiş öğretmenlerimize ithaf ettiğimiz etkinliğimize tüm öğretmenlerimizi davet ediyorum. İlk ve en büyük öğreticimiz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün nezdinde, tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor, Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”