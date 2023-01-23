Kartal Hafta Sonu Kültür Etkinliklerine Ev Sahipliği Yaptı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ocak ayı kültür sanat programı dâhilinde iki ayrı etkinlik düzenlendi. Kartal’ın iki farklı mahallesinde düzenlenen konser ve tiyatro etkinlikleriyle vatandaşlar, keyifli bir hafta sonu geçirme fırsatı yakaladı.

50 yılı aşkın süredir sanat hayatına devam eden ve nostaljik pop müziğin duayen isimlerinden olan Atilla Yelken, unutulmaz bir konsere imza attı.

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere ilgi büyüktü. Usta isme sahnede eşlik eden Nostaljik Pop Korosu’yla birlikte seslendirilen şarkılar, dinleyenleri adeta tarihi bir yolculuğa çıkardı. Atilla Yelken yönetimindeki koro, birbirinden güzel eserleri tüm salonla birlikte söyledi.

Down Sendromlu Koro Üyesi ve Annesinin Düeti Büyük Alkış Topladı

Koroda yer alan down sendromlu Kaan ve yine koro üyesi olan annesi Meral Atay’ın düeti ise konsere damgasını vurdu. Anne oğul Barış Manço’nun sevilen eseri Anlıyorsun Değil Mi? şarkısını birlikte seslendirdi. Katılımcıların hayranlıkla dinleyip eşlik ettiği düetin ardından ikili, seyircilerden büyük alkış topladı.

Dinleyenlerin büyük beğenisi toplayan konser iki saat sürdü. Konserin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen sahneye çıktı. Türkmen, usta sanatçıya bu unutulmaz gece için teşekkür ederek kartal heykelciği takdim etti.

Astrotürkler Kartal’a Geldi

Hafta sonunun ikinci kültür sanat etkinliği ise “Astrotürkler Geliyor” isimli tiyatro oyunu oldu. Çiğdem Tunç Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği oyun, Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde oynandı.

Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyen Kartallı sanatseverler, oyunu kahkahalar eşliğinde izledi. Oyunun sonunda Kartal Belediyesi tarafından Çiğdem Tunç’a kartal heykelciği takdim edildi. Usta oyuncu Çiğdem Tunç da Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve tüm ekibine teşekkür etti.

Eray Yasin Işık tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Çiğdem Tunç’un üstlendiği iki perdelik oyunda Türkler’in günümüzden yüz yıl sonra uzaya gidişi anlatılıyor. Uzayla ilgili birçok soruya yanıt aranan tiyatro oyununda macera, komedi ve aşk bir arada yaşanıyor.