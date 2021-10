Kartal Kitap Fuarı, 4. Gününde de Önemli İsimleri Ağırladı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen "Kartal Kitap Fuarı" dördüncü gününde de edebiyat, düşünce ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı.

Kısa bir süre içerisinde edebiyat dünyasında büyük yankı uyandıran Kartal Kitap Fuarı, 4’üncü gününde de usta isimlere ev sahipliği yaptı. Fuarda günün ilk konuşmacısı yazar Şafak Güçlü oldu. Korku roman türünün önemli temsilcilerinden biri olan Güçlü; yaklaşık 1 saatlik söyleşide içindeki çocuk ruhunu hiç kaybetmediğini ve çocukluk korkularını, yazdığı eserlere yansıttığını söyledi. Söyleşinin ardından kitaplarını imzalayan Güçlü’den sonra yazar ve senarist Osman Şahin KE sahnesine çıktı. Köy enstitüsü kökenli yazar Şahin, hem köy enstitüsü dönemini hem de eserlerine kaynaklık eden Anadolu insanını anlattı. Bazı eserleri sinemaya da aktarılan Şahin, Yeşilçam dönemine de değindikten sonra okurları ile buluşup kitaplarını imzaladı.

Yekta Kopan’dan Başkan Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi’ne Teşekkür

Fuardaki KE sahnesinin üçüncü konuğu ise Müge İplikçi oldu. Yazarlık sürecini ve özellikle kadınların sorunlarını anlatan eserlerinin yanı sıra çocuklar ve gençlere yönelik kitaplarından bahseden İplikçi, söyleşinin ardından okuyucuları ile bir araya gelme fırsatı buldu.

Fuarın söyleşi dizisinin bir sonraki konuğu ise yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan oldu. Yazarlığın çok erken yaşlardan itibaren uğraş alanı olduğunu ve başka uğraşlarının yanı sıra yazarlığın hep ana ekseni olduğunu kaydeden Kopan, yazdığı bazı eserlerin hala raflarda olmasından ve o kitapların basıldığı dönemde doğmamış gençlerin şu anda kitapları alıp imzalatmalarından büyük onur duyduğunu söyledi. Düzenlenen fuar için de Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ekibine teşekkür eden Kopan daha sonra kitaplarını imzalamak için okurları ile bir araya geldi etti.

Onur Konuğu Necati Tosuner’e Başkan Gökhan Yüksel’den Plaket

KE Sahnesi’nin gün içindeki bir diğer konuğu ise yazar Necati Tosuner oldu. Fuarın onur konuğu olan Tosuner, özellikle çocuklara yönelik yazdığı eserleri daha fazla dikkat ederek hazırladığını kaydederek çocuk dünyası için her bir kelimeyi özenle seçerek kullanmaya çalıştığını vurguladı. Söyleşiye katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, söyleşinin ardından sahneye çıkarak usta kaleme plaketini takdim etti. Fuarın onur konuğu Necati Tosuner, söyleşinin ardından okurlarına kitaplarını imzaladı.

Öte yandan gün boyunca gerçekleşen söyleşilerin sonunda konuk yazarların her birine günün anısını yaşatması amacıyla Kartal heykelciği takdim edildi.

Algöz Ve Yılmaz’dan Kahkaha Tufanı

Kartal Kitap Fuarı’nın 4. gününün finali ise ünlü oyuncu Zafer Algöz ile yazar Can Yılmaz söyleşisi ile oldu. Fuar alanını kahkahalara boğan ikili hem başlarından geçen ve her biri birer ders niteliğindeki anı ve olayları anlatırken bir taraftan da yazarlık süreçlerini aktardı. Can Yılmaz yazar olmak isteyen gençlere önemli tavsiyelerde bulunurken Zafer Algöz de spor ve sanatta torpilin işe yaramadığını belirterek yazığı eserler ile bir dönemin havasını daha sonraki kuşaklara aktarmak istediğini söyledi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği söyleşinin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel sahneye çıkarak Zafer Algöz ve Can Yılmaz’a Kartal heykelciği takdim ederek sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti. En son 2 yıl önce bir kitap fuarına katıldıklarını ve Kartal Kitap Fuarı’nın kendileri için bu nedenle önemli olduğunu kaydeden Algöz ve Yılmaz daha sonra kitaplarını imzalatmak için uzun bir sıra oluşturan okuyucular ile buluştu.