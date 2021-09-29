Kartal Kitap Fuarı 5. Günü’nde Yazarları Okurlarla Buluşturmaya Devam Ediyor
Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı 5. gününde de yine yazarlar ve okuyucuları buluşturacak.
Kartal Belediyesinin düzenlediği 5000 Metrekare alan üzerine kurulan ve Türkiye’nin en seçkin 70 Kitabevi’nin katıldığı Kartal Kitap Fuarı’nda bugün KE Söyleşi sahnesi; Edebiyat ve Spor Dünyası’nda tanınan bir çok ismi kitapseverlerle buluşturacak. Kartal Meydanı’na kurulan fuarın 29 Eylül Çarşamba günkü konukları ise; Dr. Murat Sayım, Bahar Yaka, Salih Coşkun, Lalehan Bosnalı, Adnan Özyalçıner, Tahir Şilkan, Nalan Çelik, İsa Çelik, Zülal Kalkandelen, Onur Caymaz, Adnan Özer, Taçlı Yazıcıoğlu, Gökçe Bilgin, Serkan Türk, Murat Gezici, Yılmaz Vural, Orhan Bahtiyar, Fatih Polat, Aykut Küçükkaya ve Yaşar Aydın olacak. Birbirinden değerli yazarlar ve gazeteciler okurlarla bir araya gelecek.
29 EYLÜL ÇARŞAMBA
13.00-13.45 DR. MURAT SAYIM
14.00-14.45 BAHAR YAKA - SALİH COŞKUN - LALEHAN BOSNALI
15.00-15.45 ADNAN ÖZYALÇINER - TAHİR ŞİLKAN - NALAN ÇELİK – İSA ÇELİK
16.00-16.45 ZÜLAL KALKANDELEN
17.00-17.45 ONUR CAYMAZ
18.00-18.45 ADNAN ÖZER - TAÇLI YAZICIOĞLU - GÖKÇE BİLGİN - SERKAN TÜRK
19.00-19.45 MURAT GEZİCİ
20.00-20.40 YILMAZ VURAL - ORHAN BAHTİYAR
20.45 - 22.00 FATİH POLAT – AYKUT KÜÇÜKKAYA – YAŞAR AYDIN
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