Kartal Kitap Fuarı 5. Günü’nde Yazarları Okurlarla Buluşturmaya Devam Ediyor

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı 5. gününde de yine yazarlar ve okuyucuları buluşturacak.

Kartal Belediyesinin düzenlediği 5000 Metrekare alan üzerine kurulan ve Türkiye’nin en seçkin 70 Kitabevi’nin katıldığı Kartal Kitap Fuarı’nda bugün KE Söyleşi sahnesi; Edebiyat ve Spor Dünyası’nda tanınan bir çok ismi kitapseverlerle buluşturacak. Kartal Meydanı’na kurulan fuarın 29 Eylül Çarşamba günkü konukları ise; Dr. Murat Sayım, Bahar Yaka, Salih Coşkun, Lalehan Bosnalı, Adnan Özyalçıner, Tahir Şilkan, Nalan Çelik, İsa Çelik, Zülal Kalkandelen, Onur Caymaz, Adnan Özer, Taçlı Yazıcıoğlu, Gökçe Bilgin, Serkan Türk, Murat Gezici, Yılmaz Vural, Orhan Bahtiyar, Fatih Polat, Aykut Küçükkaya ve Yaşar Aydın olacak. Birbirinden değerli yazarlar ve gazeteciler okurlarla bir araya gelecek.

29 EYLÜL ÇARŞAMBA

13.00-13.45 DR. MURAT SAYIM

14.00-14.45 BAHAR YAKA - SALİH COŞKUN - LALEHAN BOSNALI

15.00-15.45 ADNAN ÖZYALÇINER - TAHİR ŞİLKAN - NALAN ÇELİK – İSA ÇELİK

16.00-16.45 ZÜLAL KALKANDELEN

17.00-17.45 ONUR CAYMAZ

18.00-18.45 ADNAN ÖZER - TAÇLI YAZICIOĞLU - GÖKÇE BİLGİN - SERKAN TÜRK

19.00-19.45 MURAT GEZİCİ

20.00-20.40 YILMAZ VURAL - ORHAN BAHTİYAR

20.45 - 22.00 FATİH POLAT – AYKUT KÜÇÜKKAYA – YAŞAR AYDIN