''Kartal'da 5 yılda büyük değişimlere imza attık''

Kartal Belediyesi tarafından, her ayın ilk cumartesi günü düzenlenen Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen toplantıya başkanlık yapan Kartal Belediyesi Başkan Vekili İmam Aydın, “Ülkemizde yaşanan tüm mali sorunlara rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm yerel yönetimler, maliyet konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. İnanıyoruz ki, milletçe birlik ve beraberlik içinde bu ekonomik çıkmazları da aşacağız.” ifadelerini kullandı. Kartal’ın 20 mahalle muhtarı ve Başkan Yardımcılarının katıldığı ve bu ay 158’incisi gerçekleştirilen toplantıda yapılan çalışmalar ve hizmetler görüşüldü.

“Son 5 Yılda, Büyük Değişimlere İmza Attık”

Toplantının açılış konuşması, Kartal Belediyesi Başkan Vekili İmam Aydın tarafından gerçekleştirildi. Başkan Vekili İmam Aydın yaptığı konuşmada, Kartal’ın özellikle son 5 yılda tüm mali sorunlara rağmen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde birçok sorunun üstesinden geldiğine dikkat çekti.

Kartal Belediyesi’nin her alanda çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Vekili İmam Aydın, sözlerine şöyle devam etti; “Kartal’daki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ile beraber yaptığımız toplantı çok verimli oldu. Muhtarlar toplantımızla Türkiye’deki tüm yerel yönetimlere örnek oluyoruz. Kartal’da özellikle son 5 yılda çok büyük değişimlere imza attık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun verdiği destek ve Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in öncülüğünde bu yenilik ve değişimlere imza attık. Özellikle altyapı çalışmalarında bu dönem çok büyük ilerlemeler kaydettik. Çeyrek asırlık sorunlar tarihe karıştı.”

Konuşmasının devamında, tüm yerel yönetimlerin maliyet konusunda sorun yaşadığına dikkat çeken Başkan Vekili İmam Aydın, “Tabi, çalışmalarımıza her alanda devam ediyoruz. Fen işleri, altyapı, kültür-sanat, eğitim, spor her alanda Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel öncülüğünde ara vermeden çalışıyoruz. Ülkemizde yaşanan tüm mali sorunlara rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm yerel yönetimler, maliyet konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. İnanıyoruz ki, milletçe birlik ve beraberlik içinde bu ekonomik çıkmazları da aşacağız.” ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında, muhtarlar tek tek söz alarak, mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini Kartal Belediyesi yetkililerine aktardı. Yetkililer, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli notları alarak, en yakın sürede harekete geçileceğini kaydetti.