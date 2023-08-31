Kartal’da, Büyük Zafer'in 101. Yılında Muhteşem Kutlama

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılında coşku dolu bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Kartallı Kazım Meydanı’nda başlayan fener alayına katılan binlerce kişi Kartal Meydanı’na kadar büyük bir gurur ve coşkuyla zafer yürüyüşünü gerçekleştirdi. Marşlar eşliğinde yapılan fener alayı, Kartal Meydanı’nda ünlü sanatçı Nilüfer’in sahne aldığı konserle zirveye çıktı.

30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan ve bu yıl 101'incisi kutlanan Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, günün ilk etkinliği binlerce kişinin katıldığı fener alayı oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, çok sayıda siyasi parti temsilcisi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarların katıldığı kortejde, binlerce kişi Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Başkan Gökhan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte, evlerinin balkonundan korteji izleyen vatandaşları selamladı.

Nilüfer’den Şarkılar Eşliğinde Yıllara Yolculuk

Gecenin heyecanla beklenen anı ise Batı Müziği Ses Sanatçı Nilüfer’in sahne alarak sevenleriyle buluşması oldu. Alkışlar ve yoğun ıslık sesleriyle sahne alan sevilen sanatçı, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalarak dinleyenlerine şarkıları ile geçmişe bir yolculuk yaptırdı. Ünlü sanatçı Nilüfer, Kartal’da unutulmaz bir performansa imza attı. ‘Geceler’, ‘Son Arzum’, ‘Unut Gitsin’, ‘Selam Söyle’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçının sahne performansı, izleyenler tarafından çok beğenildi.

Başkan Gökhan Yüksel: “Biz Kuvâ-yı Milliye ruhundan geliyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gecede yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle andıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Kartallı Kazım Meydanı’ndan, Kartal Meydanı’na doğru hep birlikte yürüdük. Çünkü burada Kuvâ-yı Milliye ruhu var. Çünkü burada, dostluk ve kardeşlik var. Milli bayramlardaki coşkunuzu görüyorum ve sizinle gurur duyuyorum. Bundan tam 101 yıl önce, Kuvâ-yı Milliye ruhu canlandı, yedi düvele emperyalizme karşı mavi gözlü dev Afyon Kocatepe’de kararını verdi. Bu millete en büyük armağanlardan Cumhuriyet’i ilan etmeden önce, düşmanı ülkeden kovdu. Biz o ruhtan geliyoruz. Biz Kuvâ-yı Milliye ruhundan geliyoruz. Bugün belki umutsuzluk olabilir. Bugün insanımızda mutsuzluk olabilir. Zor şartlar olabilir ama; -‘Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır’- Biz ne olursa olsun umudumuzu yitirmeyeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bu zaferi armağan eden tüm aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Sizleri çok seviyorum. Kartal’da milli bayramlar bir başka. İyi Atatürk gençliği var.”

Ünlü Sanatçıdan Başkan Gökhan Yüksel’e Övgü Dolu Sözler

Gecenin devamında, Başkan Gökhan Yüksel, ünlü sanatçı Nilüfer’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Sevilen sanatçı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek; “Sayın Başkanımız çok genç. Ne mutlu sizlere. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e bizi sizle buluşturduğu için sonsuz teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.