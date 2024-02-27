Kartal'da Kreşli Minikler Makina Hangar’da Kendi Robotlarını Tasarladı

Kartal Belediyesi’ne bağlı 14 kreşte eğitim gören minikler, kendileri için hazırlanan gezi ve eğitim programı kapsamında otobüslerle kreşlerinden alınarak öğretmenleri ile birlikte Makina Hangar’a ulaştı. Eğitim masalarında geleceğin teknolojileri ile ilgili basitleştirilmiş sunumları izleyen minikler, burada gördükleri karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (MMO) iş birliği ile çocukların, gençlerin ve mühendislerin; inovasyondan yapay zekâya, dijital dönüşümden endüstriyel strateji planı olan 4.0’a kadar; güncel bilgi, teknik ve teknolojileri; öğrenmeleri, geliştirmeleri ve üretmeleri amacıyla kurulan Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar, bu hafta kreşli minikleri ağırladı. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören merkezi gezen Kartal’ın küçük mühendisleri, karmaşık teknolojiye sahip robotları incelemekle kalmadı, lego parçalarını kullanarak kendi tasarladıkları küçük robotları yaptı.

Bilim, teknoloji ve mühendislik dünyası ile tanıştılar

Küçükten büyüğe pek çok robot tasarımını inceleyen ve nasıl çalıştıkları ile ilgili bilgi alan minikler, çok karmaşık teknolojiye sahip büyük robotları da inceleme fırsatı buldu. Minikler ayrıca gelecekte birçok farklı alanda büyük etkiler yaratabilecek olan 3 D yazıcıları ve bunlardan çıkan parçaları da büyük bir merak eşliğinde inceleme şansı yakaladı.

Merkezde hem eğitici hem de oldukça keyifli saatler geçiren kreş öğrencileri, Makina Hangar vesilesiyle hayal dünyalarının uçsuz bucaksız yerlerinden çıkmaya fırsat bulan yaratıcı fikirleri dile getirirken, aynı zamanda görevli mühendisleri de adeta soru yağmuruna tuttu.

Bilime ve teknolojiye meraklı küçük öğrenciler, daha sonra fikirlerini hayata geçirebilecekleri atölyeye geçerek diledikleri fonksiyonları kazandırabilecekleri lego parçaları ile kendi tasarladıkları küçük robotları yaptı. Büyük bir merak duygusu ile inceledikleri teknolojik üretimlerden de etkilenen minikler, tasarladıkları küçük özgün robotlarla birlikte; bilim, teknoloji ve mühendislik dünyası ile de olabilecek en güzel şekilde tanışmış oldu.

Kreş seviyesinden başlayarak, doktora öğrencilerine kadar farklı yaş gruplarını bilim, mühendislik ve teknolojiyle buluşturan merkezdeki inceleme ziyaretleri devam edecek.