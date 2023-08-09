Kartal’da Temizlik Seferberliği Başladı

Kartal Belediyesi ilçe genelinde Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerde belirlenen program dâhilinde temizlik seferberliği başlattı. Kartal’ın 20 mahallesinde kolları sıvayan ekipler, her gün bir mahallede belirlenen sokakların genel temizliği, ot biçme işleri, çöp konteynerlerin ve sokakların yıkama işlemini gerçekleştiriyor.

‘Pırıl Pırıl Kartal’ sloganıyla ilçe genelinde temizlik seferberliği başlatan ve organize bir şekilde hareket eden ekipler, aynı anda farklı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Kartal genelinde başta pazar kurulan alanlar olmak üzere, kirlenen cadde ve sokaklar yıkama aracı ile baştan sona yıkanıyor. Hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesi nedeniyle yangın riski oluşturan otların biçilmesi de hızla devam ediyor. Toplanan tüm çöpler ve otlar kamyonlar ile bölgeden uzaklaştırılıyor. Ekipler, hasar görmüş çöp konteynerlerin onarımını gerçekleştirirken kullanılamayacak hale gelmiş olanları da yenileriyle değiştiriyor.

Önceki gün Cumhuriyet Mahallesi’nde sabah 08.30’da mesaiye başlayan ekipler; Tercan, Ahıska, Gülendam, Ressam, Çağ, Güldünya ve Akbal Sokaklarında akşam saatlerine dek yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 20 mahalle sürdürdüğü yoğun temizlik çalışması muhtarlıklar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan program ile devam edecek.