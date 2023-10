Kartal’da Uluslararası Feminİstanbul Şiir Festivali’nin 7. Başladı

Kartal Belediyesi, bu yıl 7’incisi düzenlenen Uluslararası Kadın Şiiri Festivali FeminİSTANBUL’un basın toplantısı, Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Parkı Jüpiter Kafe’de gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 5 - 8 Ekim tarihleri arasında Kartal’da düzenlenecek olan FeminİSTANBUL Uluslararası Kadın Şiiri Festivali’nin tanıtım toplantısına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, festivalin organizasyon komitesi, şairler, yazarlar ve basın mensupları katıldı.

Basın toplantısında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, FeminİSTANBUL Uluslararası Kadın Şiiri Festivali’nin 7 yıllık serüvenini ve bu yıl geldiği noktadan gururlandıklarını ifade ederek kadın sorunlarına değinen şairlerin bu buluşmasına vesile olmaktan, katkı sunmaktan ve ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Festivalin herkes için verimli geçmesini dileyen Başkan Yüksel, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festivalin organizasyon komitesinde yer alan Op. Dr. Hilal Karahan’da yaptığı konuşmada festivalin önemine değindi. ‘Cumhuriyetin İlk Yüzyılında Kadın ve Şiir’ manifestosuyla yola çıkan ve kadın sorunlarına dair evrensel fikir, sanat ve diyalog ortamını oluşturmayı hedefleyen FeminİSTANBUL Uluslararası Kadın Şiiri Festivali için çok sayıda şairin ve yazarın Kartal’a geldiğini belirten Karahan, Kartal Belediyesi’nin desteğini hiç esirgemediğini söyledi. Festivale bu yıl 15 yurtdışı olmak üzere toplamda 100 şairin katıldığını kaydeden Karahan, şairlerin festivale katılımı önemsediğini ve FeminİSTANBUL’un dünya çapında bir marka haline geldiğini söyledi. Karahan sözlerine şöyle devam etti: “Biz kadın temalı şiirler yazıyoruz. Kadın temalı şiirler okuyoruz. Çünkü amacımız şiirle kadınlarımıza ve kadın sorunlarına dikkat çekmek. Ben kadın hastalıkları doğum uzmanıyım ve aynı zamanda bir şairim. Biliyorsunuz kadınlar her yer aynı şekilde eziliyor. Kadın istediği kadar dışarda bir konum sahibi olsun. Hakim, savcı, öğretmen olsun; eve geldiğinde bütün titrler kapıda kalıyor ve evde anne oluyor, ev hanımı oluyor. Bu kadın benliğini, kadın kişiliğini bölümlere ayırıyor. Kadın bunlarla da mücadele etmek zorunda. Evde anne, eş, ev hanımı olacak dışarda da vatanın bir bireyi, evladı olarak hizmet edecek. Bu gerçekten çok zor ama kadınlarımız son derece güçlü. Biz zihni, yüreği, emeği kadınlarla birlikte olan; kadın sorunlarına emek veren bütün şairleri de aramızda görmek istiyoruz.”

Festivalin ana temasını kadın, kadın sorunları, kadının her türlü halini içeren durumların oluşturduğu organizasyona kadın temalı şiirleriyle, her dilden, cinsten, dinden, ırktan ve milletten şairler katılıyor.Bu yıl festivalin organizasyon komitesinde; Hilal Karahan, Emel Koşar, Dilruba Nuray Erenler ve Ayça Erdura yer alırken; danışma kurulunda Zeynep Altıok Akatlı, Nesteren Davutoğlu, Arzu Çerkezoğlu, W. B. Bayrıl; teknik yardım ekibinde Mengü Bahadır Bayrıl ve Hatice Kumalar bulunuyor. Festival; bu yılda dünyanın her yerinden gelen şairleri ağırlamaya devam ediyor. ABD, Peru, Küba, Şili, Bolivya, İran, tüm Arap ülkeleri, tüm Avrupa ülkeleri, Malezya, Hindistan ve daha birçok ülkeden gelen şairler, kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını şiirle dile getirecek, birlikte çözüm üretmeye çalışacak ve ulusal kıyafetleriyle şiir okuyacak.

Ödül Töreni Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde

Bu yılın açılış seremonisi, 6 Ekim 2023 Cuma günü, saat 18.00’de Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Programda her yıl geleneksel olarak verilen FeminİSTANBUL Onur Ödülü felsefeye ve insan haklarına katkısından dolayı bu yıl Prof. İoanna Kuçuradi’ye ve Gaziantep’teki depremde üstün cesaretinden dolayı Hemşire Şeyma Alakuş’a takdim edilecek. Türk ve yabancı şairlerin şiir okuyacağı programda AGON Dans Gösterisi ve Sanat Akademisi öğretmenlerinden dinletiler yer alacak. Ödül töreni son yılların en beğenilen kadın müzik grubu Samida’nın konseriyle sona erecek.

Şiirin Meydan Okumaları

Festivalin ikinci programı, 7 Ekim 2023 Cumartesi günü, saat 14.00’te Neyzen Tevfik Meydanı’nda gerçekleşecek. Açık havada gerçekleşecek programda Türk ve yabancı şairlerden şiir dinletisine, Cevat Hikmet Erdem gitar ve vokaliyle eşlik edecek.

2023 FeminİSTANBUL Şairleri

Festivalin yabancı şair konukları: Ali All-shalah (Irak), Asma MohammadAlhaj (Filistin-Ürdün), CornellaMonikowsky (Almanya), DonyaMirzaei (İran), EkaMekerishvili (Gürcistan), GalvarinoOrellana (Şili), GinoLeineweber (Almanya), Fatima Chbibane (Fas), Hale ZareNeirizi (İran), Malak Mustafa (Suriye-İngiltere), Marina Capalija (Sırbistan), MuniamAlfaker (Irak), Rana Zare (İran).



Festivalin ev sahibi şairleri: Ali Günvar, Ali Hikmet Yavuz, Ali Mustafa, Aliye Özlü, Arife Kalender (video ile), Arzu Karadağ, Aslıhan Tüylüoğlu, Ata Yiğiz, Ayça Erdura, Aydan Yalçın, BedrosDağlıyan, Cihan Oğuz, Deniz Ayfer Tüzün, Dilek Ermiş, Dilek İşcen Akışık, Dilek Özkan, Dilruba Nuray Erenler, Emel Koşar, Erkan Kara, Ertuğrul Özaydın, Esra Özlem Dökmen, Eşref Yılmaz, Ezgi Deniz Güneş, Fatma Aras, Fatma Hatun Esen, Funda Öner Şendil, Figen Tan, Gökhan Aslan, Gülçin Sahilli, Gülsüm Cengiz (video ile), Haşim Hüsrevşahi, Hilal Karahan, Hüseyin Alemdar, İkbal Kaynar, İsmail Biçer, İsmail Cem Doğru, İsmet Yalçın, Kadriye Cesur, Kemal Aslan, Leyla Şahin, Melahat Babalık, Mualla Alpaydın, Muhsine Arda, Mustafa Köz, Nalan Çelik, Niyazi Yaşar, Nur Saka, Nuray Gök Aksamaz, Nükhet Eren, Okan Yılmaz, Olcay Kasımoğlu, Oya Gündüz Aksu, Oya Uysal, Özgür Zeybek, Pelin Batu, Salih Zeki Tombak, Sema Güler, Serap Aslı Araklı, Seval Arslan, Seval Candar Karadeniz, Sezai Sarıoğlu, Süreyya Akçay, Şaban Akbaba, Şükran Aydın, Tarık Günersel (video ile), Taner Sezgin, Tevfik Turan, Turgay Kantürk, Volkan Hacıoğlu, W. B. Bayrıl.