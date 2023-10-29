Kartal’da vatan topraklarıyla Türkiye'nin 100. Yıl Anıtı oluşturuldu

Kartal Belediyesi, ‘Cumhuriyet'in 100. Yıl Özel Etkinlikleri’ kapsamında farklı bir programa ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin 81 ili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Selanik'ten gelen topraklar ile Türkiye Haritası Anıtı oluşturuldu. 7 bölgeye ayrılmış kaideye 3 ülkeden gelen topraklar serpildi. Kaide Kartallı Kazım Meydanı’ndaki iki çınar ağacının ortasında konumlandırıldı.

Etkinlik 'Haydi Kartal, Cumhuriyetimizin 100. Yıl Coşkusunu Hep Birlikte Yaşayalım’ sloganı ile gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi ile Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen program, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kartallı Kazım Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Balkanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada kaidenin Milli Mücadele kahramanlarından Kartallı Kazım'ın başında olmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Yüksel, "Bu anıt, Kartal'ın tarihine ve Cumhuriyet'e olan derin bağlılığını simgeliyor. Her geçen yıl, bu bağlılık daha da güçleniyor.

Gelecek kuşaklara, Cumhuriyetimizin 100. yılında burada bizlerin bulunduğunu, bu mirası korumak ve daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalıştığımızı anlatmak istiyoruz.

Bu toprakları vatan kılan atalarımıza minnettarız. Bu çınar, 100 yıldır burada yaşıyor. ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ diyen bir kurucunun evlatlarıyız. 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' diyen Atamızı şükranla ve minnetle anıyoruz.

Unutmayalım ki, Cumhuriyetimizi yaşatmak ve yüceltmek hepimizin sorumluluğudur. Bu anıtın, bu sorumluluğumuzu hatırlatması ve ilham vermesi dileğiyle, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, yaptığı konuşmada programın manevi açıdan bir sembol olduğunu söyledi.

Arkan, "2 yıl sürecek denilen Cumhuriyet, 100 yıldır sürüyor. Anıtımız Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşayacağının bir sembolüdür." dedi.

Program; konuşmaların ardından kaideye toprak serpilmesi ile devam etti. Türkiye’nin 81 ilinden ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu Selanik ve askeri eğitimini aldığını manastır ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden getirilen topraklar, anıta protokol tarafından bırakıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Erzincan ve İstanbul topraklarını kaideye serpti.