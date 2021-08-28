Kartal’da zafer haftası kutlamaları ''Ceza'' konseri ile başladı

Kartal Belediyesi tarafından Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümüne özel hazırlanan etkinlikler ünlü rap sanatçısı Ceza'nın konseri ile başladı.

Kartal Belediyesi tarafından Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümüne özel hazırlanan “Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır” etkinlikler ünlü rap sanatçısı Ceza’nın Kartal Meydan’ında düzenlen konser ’de sahne alması ile başladı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 6 gün sürecek olan “ Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır” etkinliklerinin ilk günü, binlerce Kartallının Kartal Meydan’ında doyasıya coşkulu bir gece yaşadı.

Konser’in en büyük kitlesi; 2020 Mart ayından beri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan COVİD -19 Pandemisi sonrası uzun süre evde kalan ve sosyal ve kültürel etkinliklerden uzak kalan gençler olurken Rap Müziği’nin ünlü sesi Ceza’nın Kartal Meydan’ında verdiği konserle üzerlerine sinmiş olan kaygı ve stresi müziğin coşkusu ile attılar.

‘Büyük Zafer Karma Resim Sergisi’

‘Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır’ sloganıyla hazırlanan etkinliklerin ilki Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda düzenlenen ‘Büyük Zafer Karma Resim Sergisi’ oldu. 13 sanatçının, yağlı boya ve akrilik tarzıyla oluşturduğu, 37 eserinin sergilendiği etkinlik, 5 Eylül’e kadar Kartallı sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Çocuklar, Kendileri İçin Hazırlanan Etkinliklerde Gönüllerince Eğlendi

Kartal Belediyesi, Kartallı çocukları da unutmadı. Yunus Mahallesi’nde bulunan Atatürk Parkı’nda düzenlenen bir birinden eğlenceli oyun ve aktivitelerle çocuklar gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardı. Park alanına kurulan stantlar, oyun alanları ve eğitici-öğretici aktivitelerle kartallı minikler eğlenirken, aileleri de keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu.

Ceza Kartal’da ‘Fark’ Yarattı

Kartal Meydanı’na kurulan dev sahnede kartallılarla buluşan ilk isimler İtiraf ve Myco oldu. Rap müzik alanında çalışmalarını sürdüren Kartallı iki isim ile Ceza konseri öncesi dinleyenlere keyifli anlar yaşadı.

Zafer Haftası’nın ilk gün ki konserin finalinde; Kartal Meydanı’nda toplanan başta özellikle büyük bir kalabalığın sahibi gençlerin görkemli tezahüratı eşliğinde sahneye Ünlü Rap Şarkıcısı Ceza çıkarak geçmişten günümüze bestelediği rap şarkılarını her yaştan hayranının eşliğinde söyledi. Konsere gelen dinleyicileri selamlayan ve ufak bir konuşma yapan Ceza; “Bu akşam burada olduğum için hem çok şanslıyım, hem çok mutluyum hem de heyecanlıyım. Bizi buluşturan herkese sonsuz teşekkürler. Başta belediyemiz olmak üzere Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’e ve bütün emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. İnşallah her zaman denir ya bir daha zaferler yaşamak zorunda kalmayalım… Ama kazanacağımız tek zafer özgürlük ve barış olsun.” dedi.

“Ülkeyi Aydınlık Yarınlara Bu Gençlerle Taşıyacağız”

Konserin sonunda sahneye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel çıktı. Başkan Yüksel Ceza’ya bir plaket ve çiçek takdiminde bulunurken dinlemeye gelen binlerce her yaştan Kartallıya seslenerek:“ Zafer haftası kutlanmaya değer. Bu zaferler unutulmayacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz. ‘Umut var, Barış Var, Zafer Var. O zaman inanma zamanı ‘diyorum. Bu mutlu günler devam edecek ve ülkeyi aydınlık yarınlara bu gençlerle taşıyacağız” dedi.