Kartal’daki Atatürk ve Türk Devletleri Anıtı restore edilecek

Tamamı mermerden yapılan anıtın yüzeyi temizlenerek zamanla silinen yazılar yenilenecek. Anıtın kırılan ve zarar gören yerleri de gözden geçirilerek onarılacak. Anıtın arkasında bulunan parktaki Atatürk heykeli ve üzerinde bulunduğu Türkiye haritası şeklindeki mermer zemin de restorasyondan geçirilecek. Yine aynı park içinde bulunan mermer yazıtlar da yenilemeye tabi tutulacaklar arasında yer alıyor.

Anıtın son durumunu yerinde görmek isteyen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, önceki gün anıtın çevresinde incelemelerde bulundu. Anıtın 1982 yılında tamamlandığını 38 yıldır hava şartlarının yarattığı tahribata uğradığını belirten Uçar, hem anıtı hem de arkasındaki parkın içinde bulunan Atatürk Heykeli’ni ve mermer tabletlerini orijinal hallerini bozmadan restore edeceklerini vurguladı. Uçar, gerekli incelemelerin ardından çalışmaların kısa bir süre içerisinde başlayacağını ve Kartal’ın en eski ve önemli anıtlarından birinin Kartal’a yakışır hale getirileceğini söyledi.