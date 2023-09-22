Kartal'ın en büyük projesi Bayram Demirkol Parkı tamamlandı

Kartal Belediyesi’nin bir süredir yoğun çalışmalar yürüterek yenilediği ve ikinci etabını tamamladığı Kartal’ın en büyüğü olan Bayram Demirkol Parkı’nın tamamlanmış projeleri ile açılışı gerçekleştiriliyor. 2018 yılında vefat eden Yakacık Eski Belediye Başkanı Bayram Demirkol’un adını taşıyan park, yemyeşil görüntüsü ile adeta bir vahayı andırıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ilçede yeşil alanları ve parkları artırma talimatı ile çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 2. etabında çalışmalarını tamamladığı park, 24 Eylül Pazar günü, saat 16.00’da hizmete açılıyor.

15874 metrekare içerisinde koşu ve yürüyüş parkurları, çocuk oyun grupları, oturma alanları, otoparkı, yemyeşil doğası ile modern ve yenilikçi bir tasarıma sahip olan park, sadece Kartal’ın değil İstanbul’un da yeni gözdesi.

Üstü sosyal tesis altı ise Satürn Gezegen Kafe’yi oluşturan 2 katlı ve 200 metrekarelik alana sahip tesis ise daha şimdiden her yaştan Kartallının uğrak mekânı haline geldi.

Nezih bir aile ortamında hazırlanan uygun fiyatlı; kahvaltı, ızgara, fast food, aperatif yiyecek ve içecek çeşitleri ile misafirlerini ağırlayacak olan Satürn Kafe modern tasarımıyla gençleri de konforlu hissettirecek.

Devasa yeşil görüntüsü ile olduğu gibi saksağanlar, yeşil papağanlar ve diğer kuş seslerinin eksik olmadığı park, rengârenk mozaiklerden oluşan havuzu ile de öne çıkıyor.

Bayram Demirkol Parkı 2. Etap projesinde toplam 10599 metrekare yeşil alan, 732 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, çok sayıda piknik masası ve bank, 34 araçlık otopark, çocuk oyun alanı, 137 ve 79 metrekare büyüklüğe sahip 2 farklı spor alanı yer alıyor. Parkta ayrıca Bay ve bayan tuvaletleri, mescit ve bakım odası da yer alıyor.