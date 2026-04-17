Kartal’ın Park ve Yeşil Alanları Yaza Hazırlanıyor

İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Kartal’da, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte park ve yeşil alanlardaki bakım ve temizlik çalışmaları hız kazandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların uzun vakitler geçirdiği sosyal yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek için kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve mesire alanlarını kapsayan açık mekanların, eş zamanlı olarak ot biçme, yabani bitki temizliği ve çevre düzenlemesi ekipler tarafından yapılarak hem estetik bir görünüm elde edilmiş oluyor hem de hijyen standartlarına daha uygun hale getiriliyor.

Yaz ayları öncesi yoğun mesai

Özellikle yaz aylarında artan kullanım yoğunluğu dikkate alınarak planlanan çalışmalar, kentin doğal dokusunu korurken Kartal’ın sosyal yaşam kalitesini de bir üst seviyeye taşıyor.

Belirlenen takvim doğrultusunda mahalle mahalle ilerleyen ekipler, sadece görsel düzenlemeyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda banklardan oyun gruplarına kadar tüm donatıların işlevselliğini de kontrol ediyor, gereken yerlere uygun müdahaleyi gerçekleştiriyor.

Periyodik olarak devam edecek olan söz konusu temizlik ve bakım seferberliği ile kentin ortak alanları, her zaman bakımlı ve erişilebilir hale getirilmiş olacak.

Kartal Belediyesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla yürütülen programla, Kartal’ın dört bir yanındaki yeşil koridorların canlılığı korunurken, vatandaşlara günün her saati huzurla nefes alabilecekleri hijyenik ve estetik yaşam alanları sunulmuş oluyor.