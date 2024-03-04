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Kartallı çevrecilerden Aydos Ormanı’nda temizlik seferberliği

Kartallı çevrecilerden Aydos Ormanı’nda temizlik seferberliği
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Kartal Belediyesi, çevreci gönüllülerle işbirliği yaparak temizlik seferberliği başlattı. Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre gönüllüleri ile Aydos Ormanı poligon alanında temizlik çalışması yaptı.

Aydos Ormanı’na gelişi güzel atılan metal, pet şişe, plastikler, cam ve kâğıt gibi geri dönüştürülebilir malzemeler gönüllüler tarafından toplandı. Canpa Holding çalışanları ve Kartal Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen temizlik çalışması ile onlarca torba atık toplandı.

Kartal Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikte, piknikçilerin bıraktıkları çöpleri toplayan çevre gönüllüleri atıkları bertaraf edilmek üzere İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Aydos Ormanı’nda yapılan temizlik seferberliğine Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ile birim müdürleri de katıldı. Başkan Yardımcısı Kars, daha temiz bir çevre için el ele veren gönüllülerin bu çalışmasının örnek bir davranış olduğunu vurguladı. Duyarlı çevre gönüllülerine teşekkür etti. 

 

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