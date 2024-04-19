Kartallı çocuklar 23 Nisan’ı mahalle şenlikleriyle kutlayacak

Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da Kartal’da büyük bir coşku ve bir dizi etkinlik programı ile kutlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler kortej yürüyüşü ile başlayıp, Kartal’ın farklı noktalarında düzenlenecek olan mahalle şenlikleri ile tüm gün sürecek. Kartallı çocuklar Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayramın heyecanını doyasıya yaşayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Kartal Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kortej yürüyüşü ile başlayacak. Saat 12.00’da Neyzen Tevfik Meydanı’ndan başlayacak olan yürüyüş, Kartal Meydanı’ndaki etkinlik ve atölyelerle devam edecek.

Kartal’ın farklı noktalarında yapılacak olan etkinlikler saat 13.30-16.30 saatleri arasında; Kartal Meydanı, Yakacık Mahallesi-Bayram Demirkol Parkı, Karlıktepe Mahallesi-19 Mayıs Spor Parkı ve Uğur Mumcu Mahallesi-Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Mahalle Şenlikleri’nde; atölye etkinliklerinden palyaço ile sihirbaz gösterilerine, bubble showdan yarışmalara, uçurma-dans etkinliklerinden oyun alanları olmak üzere birçok sürpriz etkinlik Kartallı çocuklar için yapılacak. Çocuklara ayrıca etkinlikler boyunca patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulunulacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayramı kutlamak üzere tüm çocukları etkinliklere davet ederek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yılda Kartal’da büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayramı Kartallı tüm çocuklarımızla birlikte kutlamak üzere Mahalle Şenliklerimize davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.