Kartallı çocuklar trafik kurallarını ve ilk yardımı, Trafik Eğitim Parkı’nda eğlenerek öğrendi

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 1-5 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla Sabiha Bengütaş Kreşi’nin minik öğrencilerine ilk yardımın ve trafik kurallarının önemini anlatan seminer ve uygulamalı eğitim verdi. Eğitimlerini Kartal Belediyesi’nin yakın zamanda hizmete açtığı Trafik Eğitim Parkı’nda alan minikler, teorik ve pratik eğitimlerle hem eğlendi, hem de trafik kuralları ve ilk yardım konusunda bilinçlendi.

Kartal Belediyesi tarafından, çocukların erken yaşta trafik eğitimi alabilmesi ve kurallara daha duyarlı olabilmesi amacıyla Yalı Mahallesi’nde 1.000 metrekare üzerine kurulan Trafik Eğitim Parkı’nda, miniklere yönelik trafik eğitimleri verilmeye devam ediyor.

1-5 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında verilen eğitimlerde, Sabiha Bengütaş Kreşi öğrencileri, Kartal Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Eğitmeni Sevil Hallaç ve Trafik Eğitim Parkı Sorumlusu Aslı Karaarslan Öztürk’ten eğitim aldı. Kartal Belediyesi, Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç, Sağlık İşleri Müdürü Sevin Köker ile kreş öğretmenleri de etkinlikte minik öğrencileri yalnız bırakmadı.

Çocuklar ilk yardım eğitiminde ilk adımı attı

Kartal Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Eğitmeni Sevil Hallaç tarafından verilen ilk yardım seminerini meraklı bakışlarla takip eden çocuklar, bu seminerde 112 Acil Servis numarasının nasıl aranması gerektiğini, basit ve ufak kazalarda nasıl davranmaları gerektiğini ve solunum yolu tıkanıklığında dikkat etmeleri gereken hususları büyük bir dikkatle dinledi.

Ardından ufak yaralanmalarda bölgeyi temizleyerek yara bandı yapıştırmayı da patik eden kreşli minikler, kendi başlarında gelen küçük yaralanmaları ve annelerinin kendilerine uyguladıkları ilk yardım adımlarını komik şekilde anlatarak yüzlerde gülümseme yarattılar.

Direksiyon Başında Trafik Kurallarını Öğrendiler

İlk yardım eğitiminin ardından trafik kurallarına uygun olarak durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uygulanması gereken manevra kuralları, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları ile trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotlarının neler olduğu uzman eğitmen tarafından miniklere detaylı bir şekilde anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından Trafik Parkı Sorumlusu Aslı Karaarslan Öztürk ve Trafik Polisleri eşliğinde trafik parkuruna inen çocuklar, kullanabilecekleri ve gerçek hayatta benzerlik gösteren; caddelerin, yolların ve trafik ile ilgili tüm detayların olduğu Trafik Eğitim Parkı parkurunda akülü araçları kullandı.

Kreşli minikler araçlarına binerek araçları trafik işaret ve levhalarına uygun olarak kullanmayı, yaya geçitlerinde doğru yürüme kurallarını, trafik lamba ve işaretlerini takip etmeyi, yol çizgileri ile ışıklı ve sesli cihazlarda bulunan butonları kullanmayı, iki araç arasındaki güvenli takip mesafesini ve trafikte geçiş öncelikleri gibi bilgileri de eğitim kapsamında pratik etme şansını yakaladı.

Genel trafik eğitiminin yanı sıra; çocukların trafikte karşılaştıkları olumsuz durumlarda neler yapmaları gerektiği de minyatür trafik işaret ve levhaları, yaya geçitleri ve trafik lambaları ile öğretildi. Eğlence dolu anlar yaşayan kreşli minikler, parkurda hem eğlendi hem de trafik kuralları ile alakalı kapsamlı bilgi edindi.

Trafik Eğitim Parkı’nı açarak çocukların hizmetine sunduğu için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür eden minik öğrencilere, etkinliğin sonunda her zaman yanlarında bulundurmaları için küçük bir de ilk yardım kitleri dağıtıldı.

“Şimdiye kadar 5 bine yakın kardeşimize eğitim verdik”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuya ilişkin açıklamasında; “Bugün 1-5 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında minik kardeşlerimiz, yakın zamanda Yalı Mahallesi’nde görkemli bir törenle açılışını yaptığımız Trafik Eğitim Parkı’ndaydı. Kartal’da 4-12 yaş aralığındaki tüm çocuklarımızı sırasıyla ilk yardımın ve trafik kurallarının ABC’sini öğrenmeleri amacıyla profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde burada ağırlıyoruz. Şimdiye kadar 5 bine yakın kardeşimize eğitim verdik. Çocuklarımızın erken yaşta trafik kurallarını öğrenerek bilinçli bireyler olmaları amacıyla ücretsiz eğitimlerimiz aralıksız devam edecek.” ifadelerine yer verdi.