Kartallılar Göksel’in Şarkılarıyla 19 Mayıs Coşkusunu Yaşadı

Kartal’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları fener alayı yürüyüşü ve Kartal Meydanı’nda yapılan Göksel konseri ile büyük bir coşku içinde kutlandı.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yıl dönümü kutlamaları, sabah Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Kutlamaların sonraki adresi ise Kartallı Kazım Meydanı oldu.

Fener Alayı’nda Kartallılar Tek Yürek Oldu

Kartallı Kazım Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş Kartal Meydanı’na doğru gerçekleştirilen fener alayında buluştu. Saat 20.00’de başlayan yürüyüş büyük bir coşkuya sahne oldu. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerler ile yürüyüşe geçen binlerce Kartallı marşlar ve sloganlar eşliğinde Kartal Meydanı’na doğru yürüyerek tek yürek oldu. Yürüyüşe eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e yol boyunca vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kartal Meydanı’nda kutlamalar ise DJ Kadir Çetin’in performansı ile başladı. Türk bayrakları ile meydanı dolduran binlerce Kartallıyı coşturan Çetin, yoğun alkış aldı.

Başkan Gökhan Yüksel: “Söz… Karar Sizin.”

Fener alayının meydana ulaşmasının ardından coşkunun doruğa ulaştığı dakikalarda sahneye eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kısa bir konuşma yaptı.

Kartallıların ve tüm gençlerin bayramını kutlayan Başkan Yüksel şöyle konuştu;

“Atatürk 19 Mayıs 1919’da umutsuz olan toplumu da uyandırdı ve büyük çıkış Samsun’dan başladı. Bugün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve bu bayramı Atamız gençlere emanet etti. Bu gençlerle daha iyisi mümkün. Daha iyi bir Türkiye mümkün. Durmadan ve daha büyük bir azimle daha iyi bir Türkiye inşa etmek için çalışmaya edeceğiz. Hep birlikte bir arada dost, komşu, arkadaş olduğumuzu unutmadan demokrasiyi hep birlikte yaşayacağız. Sevgili gençler her şey iyi gidiyorsa; Söz… Karar sizin. Ama işler iyi gitmiyorsa, ben bu değişimi istiyorum diyorsanız. Söz… Karar yine sizde. Ben gençlere inanıyorum. Gençler ülkeyi daha iyi noktalara taşıyabilmek için mücadelelerini sürdürecekler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyorum. Yağmurda çamurda milli bayramlar Kartal’da hep kutlanacak.”

Göksel Kartallılar Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından bu kez sahneyi ünlü sanatçı Göksel aldı. Farklı sesi ve yorumu ile pek çok sevilen şarkısını seslendiren Göksel, Kartallılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde verilen minik arada ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel sahneye çıkarak sanatçı Göksel’e katkılarından dolayı teşekkür ederek Kartal heykeli takdim etti.