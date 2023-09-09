Katılımcı demokrasinin en iyi örneği Kartal’da veriliyor

Kartal Belediyesi tarafından ilçe sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin bulunması amacıyla 12 yıldır her ay gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı, 159. kez düzenlendi.

Toplantıda Kartal’da hayata geçen ve yapılması planlanan projeler, toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal’ın tüm mahallelerine dokunarak hizmet götürdüklerini, yapılan çalışmalar ve projeler üzerinden anlattı.

Kartal Belediyesi Başkan Vekili İmam Aydın’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı.

İSKİ ve İBB ile Birlikte Çok Büyük ve Önemli Mesafeler Aldık

Kartal’da gerçekleştirilen çalışmalar ve hizmetlerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Aydın, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Kartal’ın tüm mahallelerine dokunarak hizmet götürdük. Eksikler mutlaka olmuştur, ama özellikle altyapı konusunda İSKİ ve İBB ile birlikte çok büyük ve önemli mesafeler aldık.

Keza Gezegen Kafelerimizi açarak önemli bir hizmeti gerçekleştirdik. Son olarak Hürriyet Mahallemizde bir Gezegen Kafeyi daha hizmete açtık. İnsanlarımıza uygun fiyatlarla hizmet vermeye çalışıyoruz.

İnanıyoruz ki, Milletçe Birlik ve Beraberlik İçinde Bu Ekonomik Çıkmazları da Aşacağız

Bununla beraber üniversite, lise hazırlık kurslarımız ücretsiz olarak devam ediyor. Yakın zamanda 500 öğrenci kapasiteli yurdu hizmete açacağız. Daha yapılması gereken çok iş var, ama ülkemizde yaşanan tüm mali sorunlar da devam ediyor. Kartal Belediyesi’nin olanaklarının da yetmediği bazı noktalar olabiliyor. Netice itibariyle yakıt zamları, diğer maliyetlerin artması gibi; ama belediye gelirlerinin bu paralelde değişmemesi bir engel oluşturuyor. Bu sadece Kartal Belediyesi’nde de değil. Tüm yerel yönetimler, maliyet konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Bazı hizmetlerin akmasında bu ekonomik durumunda etkilerinin olduğunu ifade etmek istiyorum. İnanıyoruz ki, milletçe birlik ve beraberlik içinde bu ekonomik çıkmazları da aşacağız.

Kreşlerimizde Eğitim Alan Çocuklarımızın Yemekleri Aşevimizden Çıkıyor

Aşevimizden de bahsetmek istiyorum. Aşevimizden şu anda günlük 100 ihtiyaç sahibi ailemizin yemek ihtiyacı karşılanıyor. Aşevimizde yine kreşlerimizde eğitim alan çocuklarımızın yemekleri çıkıyor. Yaklaşık 1000 çocuğumuzun yemek ihtiyacı burada hazırlanıyor. Aşevimizin kapasitesi günlük 3 bin. Belki Vardiya ile daha yüksek rakama da çıkılabilir. Allah göstermesin, ama olası bir afette aşevimiz Kartal için çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında, muhtarlar tek tek söz alarak, mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini Kartal Belediyesi yetkililerine aktardı. Yetkililer, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli notları alarak, en yakın sürede harekete geçileceğini kaydetti.

