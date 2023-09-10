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Kılıçdaroğlu'nun ''adayımızdır'' dediği Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun ''adayımızdır'' dediği Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, yerel seçimde Yavaş'ın tekrar aday gösterileceğini ilan etmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 100. kuruluş yılı etkinliklerinin üçüncü günü kapsamında Ankara Beytepe'deki CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı'nın açılışı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili soruları üzerine, “Mansur Bey, büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır” dedi.,

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili açıklaması üzerine şöyle konuştu:

“Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. 4 buçuk yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik. İsraf etmeden, sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz.”

 

Etiketler mansur yavaş adaylık adayım Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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