Konyaaltı 23 Nisan'a hazır

Konyaaltı Belediyesi, bu yıl 104’üncü yılı kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, HayatPark’ta gün boyu sürecek kutlamalara çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşları davet etti.

Konyaaltı Belediyesi bu yıl HayatPark’ta gerçekleştirilecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlıklarını tamamladı. Kutlamalar 23 Nisan Salı günü saat 13.15’te kortej yürüyüşü ile başlayacak. Çocukların bayram coşkusunu doyasıya yaşayacağı kutlamalar gün boyunca sürecek.

DANS GÖSTERİSİNDEN TİYATROYA

Etkinlikler kapsamında mini disco, bubble Show, köpük balon makinesi, bilim show ile Kazakistan Dans Topluluğu ile dans okullarının gösterileri gerçekleştirilecek. Tiyatro ve Jonglör gösterilerinin de gerçekleştirileceği etkinlikler saat 19.30’da Özgür Afacan Müzik Kutusu Orkestrası’nın konseriyle sona erecek.

BAŞKAN KOTAN’DAN DAVET VAR

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, HayatPark’ta gerçekleştirilecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına tüm vatandaşları davet etti. Kotan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 104 yıl önce armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Konyaaltı Belediyesi olarak HayatPark’ta kutlayacağız. Kortej ile başlayacak olan kutlamalar kapsamında gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Konyaaltı halkımızı 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.