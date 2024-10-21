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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan geleceğin bilim insanlarıyla buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan geleceğin bilim insanlarıyla buluştu
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Mustafa Kemal Okulları Biyoloji Kulübü öğrencilerini makamında ağırlayarak öğrencilerin sorularını cevapladı. Başkan Kotan, ''Konyaaltı’nın doğayla uyumlu şekilde büyüyeceği bir kent modeli üzerinde çalışıyoruz'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, makamında ağırladığı Mustafa Kemal Okulları öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Yerel yönetim olarak gençlerin gelişimine katkı sağlamanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Başkan Kotan, öğrencilerle sık sık bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Öğrencilerin, ‘Biyomikrofon projeleri’ kapsamında sorduğu soruları yanıtlayan Kotan, çevre, sürdürülebilirlik ve biyoteknoloji üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kotan, Konyaaltı Belediyesi olarak doğa dostu projelere her zaman destek vereceklerini aktardı.

KOORDİNELİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Soru-cevap öncesinde kendini tanıtan Başkan Kotan, öğrencilerin ilk söyleşisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Ekoloji ve sürdürülebilirlik konularını iyileştirmek için belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında gelen soruyu cevaplayan Başkan Kotan, “Öncelikle şunu belirtmek isterim, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin bu tarz bilimsel çalışmalarla ilgilenmesi, şehir yönetimi olarak bizi de heyecanlandırıyor. Konyaaltı Belediyesi olarak doğamıza her zaman önem veriyoruz. Bu kapsamda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzle okullara gidip çevre, biyolojik çeşitlilik ve sıfır atık konularında öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Çevre kirliliği konusunda çok hassasız. Bununla ilgili birimlerimiz koordineli şekilde çalışıyor. Biz mutlu, huzurlu ve doğayla iç içe bir Konyaaltı istiyoruz. Doğayı korumamız lazım. Belediye olarak sürdürülebilir enerji, doğa temizliği ve orman yangınlarını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz ve önlemlerimizi alıyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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