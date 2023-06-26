Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'den bayram tebriği

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen Kurban Bayramı için bir tebrik mesajı yayınladı.

İşte Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen Kurban Bayramı için yayınladığı tebrik mesajı:

Bayramlar, farklılıkların bir tarafa bırakılarak birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, birbirimizi anlamak, desteklemek ve sevgiyle kucaklamak için var olan özel günlerdir.

Hoşgörü, anlayış, yardımseverlik; bunlar dinimizin de önemle üzerinde durduğu insani özelliklerimizdir. Dayanışma simgelerinden biri olan Kurban Bayramı’nda da yardımlaşma kültürümüzün yansımalarını yaşarız. Güzel anılarımıza yenilerini eklerken, toplumsal huzurun da arttığını görürüz.

Kadim bir geçmişle süslü güzel yurdumuzda bugün bayramlarımızı özgürce kutlayabiliyoruz.

Bunun için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Konyaaltı Belediyesi olarak, tüm hizmetlerimizi bu değerler bütünüyle donatarak sürdürmekteyiz.

İhtiyaç sahibi yurttaşlarımızı koruyarak ve onları her zaman önemseyerek yolumuzda yürümeye devam ediyoruz. Vicdanımızla birlikte yol alırken bayramlarımızın anlamını da yaşatmayı sürdürüyoruz.

Tüm yurttaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken, mesajımı anlamlı bir bilgi ile sonlandırıyorum:

1923 yılı Kurban Bayramı’nın birinci günü 24 Temmuz tarihine denk gelmişti. Bu aynı zamanda ülkemiz için çok önem arz eden Lozan Antlaşması’nın da imzalandığı gündü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gönderdiği Kurban Bayramı mesajlarında kutsal bayramımız, bu zaferimizle birlikte taçlanmıştı.

Semih Esen

Konyaaltı Belediye Başkanı