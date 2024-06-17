  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sakar kasap değil, sakar aşçı... Kurban eti öldürüyordu

Sakar kasap değil, sakar aşçı... Kurban eti öldürüyordu

Güncelleme:

Samsun'da kurban etini kızartmak için ısıttığı tenceredeki yağ alev alınca tencereye su döken yaşlı adam, yanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Ş. (77) evinde kurban etini kızartmak için mutfaktaki ocakta yağ ısıtırken, tenceredeki yağ alev aldı.

Samsun'da kurban etini kızartmak için ısıttığı tenceredeki yağ alev alınca tencereye su döken yaşlı adam, yanarak hastanelik oldu.

Yağın alev aldığını gören Şaban Ş., üzerine su dökmek isterken kızgın yağın üzerine sıçraması sonucu yüzünden, elinden ve kollarından yanarak hastanelik oldu.

x90gyjk

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine yatışı yapılan Şaban Ş. tedavi altına alındı.

İHA

Etiketler kurban kurbanlık sakar kasap sakar aşçı kurban eti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İbrahim Tatlıses ''bana kötülük ettiler'' dediği herkesi tek tek ifşa etti İbrahim Tatlıses ''bana kötülük ettiler'' dediği herkesi tek tek ifşa etti Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı Kuzey Ege'nin cennetindeki tecavüze dur denildi Kuzey Ege'nin cennetindeki tecavüze dur denildi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlendi mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlendi mi? Burası İsveç Alpleri değil, Türkiye... Gizli cennete yaz gelmedi: Burası İsveç Alpleri değil, Türkiye... Gizli cennete yaz gelmedi: Yüzde 25 kira zammı sınırı kalkıyor; peki şimdi ne olacak ? Yüzde 25 kira zammı sınırı kalkıyor; peki şimdi ne olacak ? Sıcak hava, yaz tatili, güneş, deniz, kumlar kabusunuz olmasın Sıcak hava, yaz tatili, güneş, deniz, kumlar kabusunuz olmasın Kutsal topraklarda sıcak kabus: 14 hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda sıcak kabus: 14 hacı adayı hayatını kaybetti Otelde yangın paniği: Otel alevlere teslim oldu Otelde yangın paniği: Otel alevlere teslim oldu Sosyal medya canlı yayınına Hz. Muhammed'e hakaret soruşturması Sosyal medya canlı yayınına Hz. Muhammed'e hakaret soruşturması
Benzin ve motorine dev ÖTV zammı geliyor Benzin ve motorine dev ÖTV zammı geliyor Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi