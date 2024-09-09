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Konyaaltı'nda ilk ders zilini Başkan Kotan çaldı

Konyaaltı'nda ilk ders zilini Başkan Kotan çaldı
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yeni öğretim yılında öğrencileri yalnız bırakmayarak Konyaaltı ilçesinde bulunan iki okulu ziyaret etti. Siteler Mahallesi İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Kotan, ilk ders zilini çaldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yeni eğitim öğretim yılı sebebiyle ilçedeki bazı okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Başkan Kotan, ilk olarak Siteler Mahallesi İlkokulu’nu ziyaret ederek, ilk ders zilini çaldı. 

Sınıflara tek tek girerek öğrencilerle sohbet eden ve onlara başarı dileyen Başkan Kotan, “Çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Bugün burada öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Onları okulun ilk gününde yalnız bırakmak istemedim. Gözlerindeki ışığı görmek beni gelecek adına umutlandırdı. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. 

Başkan Kotan daha sonra Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nde düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı açılış törenine katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan ve Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Yılmaz’ın da yer aldığı tören sonrasında Başkan Kotan öğrencilerle sohbet ederek, onlara başarı diledi.  

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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