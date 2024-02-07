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Konyaaltı'nda kansere karşı bilinçlendirme semineri

Konyaaltı'nda kansere karşı bilinçlendirme semineri
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Konyaaltı Belediyesi ve KETEM işbirliği ile meme, rahim ağzı ve kolon kanseri farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminere vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.

Konyaaltı Belediyesi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu’nda meme, rahim ağzı ve kolon kanseri farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminere vatandaşlar ve belediye çalışanları katıldı.

AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

Seminerin içeriği hakkında bilgi veren doktor Dilek Coşkun, “4 Şubat Kanser Farkındalık ve 9 Şubat ise   Sigara Bırakma Günü. Bununla ilgili Konyaaltı ilçesinde yaşayanlara farkındalık yaratma amaçlı bilinçlendirme semineri düzenledik. Kanser ve sigara bırakma ile ilgili farkındalık amaçlı bilgilendirme toplantısı yapacağız. Rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgi vereceğiz. Erken tanının önemini vurgulayacağız. Kurum olarak meme kanseri ile ilgili erken teşhis kapsamında mamografi de çekiyoruz” dedi.

 

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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