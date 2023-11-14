Konyaaltı’nda nostaljik öyküler sahnelenecek

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi hocalarından Bülent Patoğlu’nun yazıp yönettiği ve Antalya’nın nostaljik sokak satıcılarını konu alan Naftalin Kokulu Öyküler, tiyatroseverler ile buluşamaya hazırlanıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in “Konyaaltı’nda sanatın her dalını yaşatacağız” düşüncesi ile kurulan Tiyatro Akademisi, yeni bir oyuna imza attı. Belediyenin Tiyatro Akademisi tiyatro hocalarından Bülent Patoğlu’nun yazdığı ve aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı Naftalin Kokulu Öyküler, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Konyaaltı’nda seyyar satıcılık yaptıktan sonra Antalya merkeze yerleşen ve sokak satıcılığına orada devam eden insanları konu edinen öykü, sahne dekoru ve tiyatro oyuncularının giyeceği kıyafetlerle o günü yansıtacak. Uzun bir çalışma ve araştırma sonucu oyunun öyküsünü hazırladıklarını ifade eden Bülent Patoğlu, oyundaki karakterlerin ve hikâyelerin tamamının gerçek olduğunu dile getirdi. 17 Kasım Cuma günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde saat 20.30’da sahnelenecek tiyatro oyununun ücretsiz olduğu bildirildi.

OYUNUN HİKÂYESİ

Naftalin Kokulu Öyküler oyununun hikâyesini anlatan Bülent Patoğlu, tiyatroseverleri oyuna davet ederek şöyle konuştu; “Uzun bir çalışma ve araştırmadan sonra oluşturduğumuz oyunumuzun aslında ana mimarı Sadrettin Özsavaş dersek yerinde olacaktır. Kaleiçi’nde kaybedilmemesi gereken önemli Antalya değerlerinden birisi olan Sadrettin Özsavaş’ın yaşanmışlıklarından aldığımız öyküleri derledik, düzenledik ve kaleme aldık. Onun isteği ile gerçekleşen bu oyun, sonradan bize çok keyif verdiği için bu kez tarihte başka yolculular yapmaya karar verdik. Önce kendi ailemin içerisinde, annemin dediği gerçekten saraydan mı çıkmayızı araştırdım. Sonra döndük dolaştık, ‘Konyaaltı madem Antalya’nın ilk yerleşkesi, niye bunu insanlarla paylaşmıyoruz’ diyerek Antalya’nın Konyaaltı bölgesine özel hikâyelerini de oyunumuza dâhil ettik. Ama oyunumuzla ilgili unutulmaması gereken en önemli noktası şu; tamamı gerçek karakterlerden ve yaşanmış hayat hikâyelerinden oluşuyor olmasıdır. Bu yüzden de bizim için her bir karakter ayrı ayrı kıymetli. Gereken değeri vererek oyunlaştırmaya çalıştık. Dizleriz sizler de keyifle izlersiniz.”