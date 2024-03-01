Konyaaltı'nda öğrenciler Zeyna ile deprem tatbikatı yaptı

Sivil Savunma Günü nedeniyle Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri arama kurtarma köpeği Zeyna ile Konyaaltı ilçesinde bulunan okullarda acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi, Sivil Savunma Günü nedeniyle bir dizi tatbikat gerçekleştirdi. Konyaaltı

Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri, arama kurtarma köpeği Zeyna ile Konyaaltı

ilçesinde bulunan okullarda acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta

öğrencilere olası afetler karşısında neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Tatbikat sonunda öğrencilere,

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi'nin çocuklara yönelik hazırladığı afet bilinci konulu 'Tehlike

Avcısıyız' adlı kitabı ile kumbara hediye edildi.

SİVİL SAVUNMANIN ÖNEMİ ANLATILDI

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Sinan Toprak, Sivil Savunma Günü’nde acil durum eğitimi

ve deprem tatbikatı için okullara gittiklerini söyledi. Toprak, “İlçemizde bulunan okullarda

öğrencilerimize acil durumda neler yapmaları gerektiğini, sivil savunmanın anlam ve önemini, arama

kurtarma çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konularında bilgi verdik. Öğrencilerimize yapmaları

gerekenleri arama kurtarma köpeğimiz Zeyna ile birlikte gösterdik’’ dedi.