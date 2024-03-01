Konyaaltı'nda öğrenciler Zeyna ile deprem tatbikatı yaptı
Sivil Savunma Günü nedeniyle Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri arama kurtarma köpeği Zeyna ile Konyaaltı ilçesinde bulunan okullarda acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi.
Konyaaltı Belediyesi, Sivil Savunma Günü nedeniyle bir dizi tatbikat gerçekleştirdi. Konyaaltı
Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri, arama kurtarma köpeği Zeyna ile Konyaaltı
ilçesinde bulunan okullarda acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta
öğrencilere olası afetler karşısında neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Tatbikat sonunda öğrencilere,
Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi'nin çocuklara yönelik hazırladığı afet bilinci konulu 'Tehlike
Avcısıyız' adlı kitabı ile kumbara hediye edildi.
SİVİL SAVUNMANIN ÖNEMİ ANLATILDI
Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Sinan Toprak, Sivil Savunma Günü’nde acil durum eğitimi
ve deprem tatbikatı için okullara gittiklerini söyledi. Toprak, “İlçemizde bulunan okullarda
öğrencilerimize acil durumda neler yapmaları gerektiğini, sivil savunmanın anlam ve önemini, arama
kurtarma çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konularında bilgi verdik. Öğrencilerimize yapmaları
gerekenleri arama kurtarma köpeğimiz Zeyna ile birlikte gösterdik’’ dedi.
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