Kruvaziyer gemiler İzmir'e geri dönüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş’in İtalya’nın Cenova şehrinde Costa firmasıyla yaptıkları görüşmeler sonucunda gemilerin İzmir’e düzenli olarak gelmesi için uzun süreli işbirliği kararı alındı.

İlk sefer Aralık 2020'de

Mayıs 2017’den beri İzmir’e uğramayan kruvaziyer gemileri Aralık 2020’de yeniden İzmir Limanı’na demirleyecek. Kruvaziyer gemilerin İzmir Körfezi’ne gelişi 2021 ve sonrasında da devam edecek.

İzmir esnafına da katkı sağlayacak

Her bir kruvaziyer gemisinde yaklaşık 3 bin kişi yolculuk yapıyor ve bu yolla 2023’ten itibaren İzmir’e bir milyona yakın ek turistin gelmesi hedefleniyor. İzmir'in turizminin gelişebilmesi için Körfez'in büyük bir değer olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Seçim vaadimizin kısa sürede gerçekleşecek olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kruvaziyer turizminin yeniden canlanması, İzmir esnafına da ciddi katkı sağlayacak” dedi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise; “Ticaret odasının bir yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmaların olumlu neticelenmesi hepimiz için gurur kaynağı. İzmir’in ekonomisinin gelişmesi için limanın canlanması büyük önem taşıyor” dedi.

Ortak çalışmalar devam edecek

Kruvaziyer gemilerinin İzmir’e yeniden gelmesi Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasında yer alıyordu. İzmir Ticaret Odası ise Nisan 2018’den bu yana konu hakkında kapsamlı bir çalışma sürdürüyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası’nın kruvaziyer turizmini desteklemek konusundaki ortak çalışmaları artarak devam edecek.