Küçükçekmece Belediye Meclisi'nde 2023 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Küçükçekmece Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Nisan ayı 2. birleşim toplantısı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında yapılan toplantıda, 2023 yılı faaliyet raporu görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri ve meclis üyelerinin faaliyet ve komisyon raporları değerlendirmelerinin ardından kürsüye gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Öncelikle Şehitler Haftası vesilesiyle, bir milletin var oluş mücadelesinde en büyük bedeli ödeyen kahramanlarımızı anarak başlamak istiyorum. Şehitler Haftası’nda vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Küçükçekmece Belediyesi olarak göreve geldiğimiz gün itibarıyla eşitlik ve adalet kavramlarını hep önemsedik. Geçen 5 yılın üzerine yeniden Belediye Başkanı olarak seçilmek ve görevimize devam ediyor olmak Küçükçekmecemize karşı sorumluluklarımızı artırmıştır. 2019 yılında göreve geldiğimizde “kentte eşitlik, kentte adalet, kente sevgi ve saygı” mottosuyla yola çıkarak her projemizi bu değerler üzerine inşa ettik. Ulaşımdan, yeşil alanlara, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar her alanda erişilebilirlik ve yüksek standartlarda hizmet sunma hedefi ile kentlinin bu hizmetten eşit yararlanmasını sağlamak için çalıştık ve önümüzdeki dönemde de Küçükçekmece Planlama Ofisimizle yapacağımız projelerde hizmetlerimizi her gün bir adım daha ileri taşıyacağız. Görev süremiz boyunca siz değerli meclis üyelerimizin de bu kutsal görevi yerine getirirken, göstereceği özveri ve katkıların farkındayım. Hep birlikte Küçükçekmecemizi refah içinde, daha güzel bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2023 yılı faaliyet raporu meclis üyeleri tarafından oylandı. Küçükçekmece Belediyesi 2023 Yılı Faaliyet Raporu 27 kabul, 14 red oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.