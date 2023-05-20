Küçükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu, Haluk Levent konseriyle zirveye çıktı

Küçükçekmece Belediyesi’nin Atakent Mahallesi’nde gerçekleştirdiği konsere, 50 bine yakın kişi katıldı. Konserde 7’den 70’e binlerce İstanbullu, ellerinde Türk bayrakları ile Haluk Levent’in söylediği şarkılar, türküler ve marşlarla Gençlik Bayramı’nı kutlayarak, Atalarını minnet ve özlemle selamladı. Ünlü sanatçı, dillere destan olan şarkılarını binlerle birlikte söyleyerek, Küçükçekmece’de bayram coşkusunu zirveye çıkardı.

Konserde, Haluk Levent''in sevenleriyle cep telefonlarının fenerleri üzerinden yaptığı ışık gösterisi ise muhteşem görüntüler oluşturdu.

Kemal Çebi:Onun izinden yürümeye, emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, gençleri, Atatürk’ün ‘Gençliğe Hitabesi’yle selamlayarak, “19 Mayıs, kurtuluş mücadelemizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ilk adımının atıldığı gün…

İnancın, azmin, cesaretin ve özgürlüğün sevdasına yürüdüğümüz gün!

Ve bugün aynı zamanda ülkemizin kurucu lideri, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu gündür. Hepinizin bayramını kutluyor, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.Dün olduğu gibi bugün de O’nun yolunda, O’nun izinde yürümeye, bize bıraktığı emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Atatürkçü kimliğinden, Cumhuriyet aşkından ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmeyen Haluk Levent’e bu anlamlı günde bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum”diye konuştu.

Gün boyunca kutlamalar devam etti

Küçükçekmece’de sabahın erken saatlerinde başlayan kutlamalar kapsamında, ilçe protokolü Halkalı’daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen ‘100. Yıl Cumhuriyet Konvoyu’nda Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi, ilçeyi gezerek, çevredeki vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Çebi’ye Küçükçekmeceli vatandaşlar da yürüyüşle eşlik etti.