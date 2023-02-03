Küçükçekmece'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 çocukla sanat atölyeleri

Küçükçekmece Belediyesi, sömestir tatilinde düzenlediği ‘100. yılında Cumhuriyet ve Değerleri’ temalı ‘Yarıyıl Sanat Atölyeleri’nde 100 çocuğu sanat için buluşturdu. Güzel Sanatlar Akademisi ev sahipliğinde düzenlenen atölyelerde, öğrenciler stop motion, seramik, yaratıcı resim, kaligrafi, ebru ve afiş tasarımı gibi branşlarda ücretsiz olarak eğitim alarak, uzman eğitmenler eşliğinde verimli ve keyifli vakit geçirdi.

Küçükçekmece’de sömestir tatilinin keyfe dönüşmesi için pek çok etkinliği kent sakinleriyle buluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Çocukların ve gençlerin temel haklarının gözetildiği, beklenti ve ihtiyaçlarının önemsendiği bir Küçükçekmece hayalim var. Bizim için, her öğrenci eşsiz bir bireydir ve bulunduğu çevrede, güvenli bir biçimde, sosyal yaşama ve kültürel etkinliklere katılım sağlayabilmelidir. Her çocuğumuz, kendisini toplumun diğer bireyleriyle birlikte kentin eşit bir parçası hissedebilmelidir. Bu farkındalıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanat etkinlikleri ile küçük yaşlardan itibaren tanışmanın öneminin de farkındayız. Bu kentte yaşayan çocuklarımız, özgüvenli ve başarılı olsun, potansiyelini keşfedebilsin, akran ilişkilerini geliştirsin, kendi ayakları üzerinde durabilsin istiyoruz. Sanat atölyelerimize büyük ilgi gösteren ebeveynlere ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Güzel Sanatlar Akademisi Yöneticisi Hakan Dağlı’da yıl boyunca ‘Cumhuriyet ve Değerleri’ temalı pek çok sanat atölyesini Küçükçekmeceli çocuklarla buluşturacaklarını dile getirdi.

Sanat atölyeleriyle yeni yetenekler keşfediliyor

Akademik sanat anlayışıyla ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, periyodik olarak düzenlediği atölyelerle yeni yetenekler keşfediyor. Atölyelere katılan öğrencilerden yetenekli olanlar seçiliyor ve Güzel Sanatlar Akademisi yetenek sınavlarına katılmaları sağlanıyor. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler Güzel Sanatlar Akademisi'nin eğitim kadrosuna dâhil olmaya hak kazanıyor.

Kumsal Peykare: Atölyelerle sosyalleşme imkânı buluyorum

Stop motion atölyesine katılan 4. sınıf öğrencisi Kumsal Peykare, ‘’Atölyelerde çok eğleniyorum, çok mutlu oluyorum ve herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Kardeşimle birlikte her sene düzenlenen atölyelere katılıyoruz. Bugün de animasyon yapıyoruz. Daha önce illüstrasyon ve ebru atölyesine katıldım. Burada sosyalleşme imkânı buluyor, yeni arkadaşlar ediniyorum’’ dedi.

Ömer Berat Öztürk: Bilgisayarla oynamak yerine atölyelere gelmeyi tercih ediyorum

İlk kez atölyeye katılmanın mutluluğunu yaşayan Ömer Berat Öztürk ise, ‘’İlk defa bir atölyeye katıldım, çok beğendim. Bundan sonra bütün atölyelere katılmayı düşünüyorum. Burada çok güzel vakit geçirdim. Evde bilgisayarla oynamak yerine atölyelere gelmeyi tercih ederim. Seramik atölyesine katıldım, çok beğendim ve bu branşta devam etmek istiyorum’’ dedi.

Güzel Sanatlar Akademisi sanat atölyelerini Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.