Küçükçekmece’deki Voleybol Şenliği’nde 500 sporcu mücadele etti

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Yeşilova Kemal Aktaş Stadı’nda gerçekleştirilen Voleybol Şenliği kıyasıya mücadeleye sahne oldu. İstanbul genelinden 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Voleybol Turnuvası’nda 7-12 yaş arası çocuklardan oluşan 48 takım yarıştı.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından küçük yaşlardan itibaren spora olan ilgiyi arttırmak ve toplumsal spor bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen voleybol şenliğinde, yarışmacılar büyük bir centilmenlik örneği sergiledi. Sporcuların keyifle vakit geçirdiği turnuva sonunda, Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeleri ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi dereceye girenlere madalyalarını takdim etti.