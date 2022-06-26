LÖSEV'den Başkan Akpolat'a teşekkür

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) 3-25 Haziran günleri arasında düzenlediği 21. Uluslararası Lösemili Çocuklar Ayı kapanış törenini Akatlar BJK Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdi. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkür etti.

“Büyük Aile Kucaklaşması” temasıyla gerçekleşen ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen lösemi hastaları, LÖSEV personeli gönüllüleriyle beraber yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer; “Her zaman yanımızda olan Beşiktaş Belediyesi’ne ve Başkan Rıza Akpolat’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

LÖSEV 21. Uluslararası Lösemili Çocuklar Ayı kapsamında kapanış törenini “Büyük Aile Kucaklaşması” temasıyla Akatlar BJK Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdi. Beşiktaş Belediyesi’nin desteklediği ve yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı etkinlikte DJ ve prodüktör ikilisi Arem Özgüç & Arman Aydın sahne aldı. Lösemiyi atlatmış çocuklar dans gösterisi yaparken çocukların annelerinden oluşan koro mini bir dinleti verdi. Etkinlikte devlet sanatçısı Armağan Elçi de verdiği konserle, katılımcılara duygulu ve coşkulu anlar yaşattı.

“Bugün tarihi bir gün olsun!”

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat’a kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür ederek başladığı konuşmasında;

“İstanbul’da 3 hastane, İzmir’de Botanik ve Sanat Köyü, İzmir Lösemili Çocuklar Köyü ve Bornova’da LÖSANTE Hastanesi, Selçuk LÖSEV Köy Enstitüsü, İzmir Menderes Tatil Köyü, Urla Deniz Tatil Köyü ile Ankara’da Sağlıklı Yaşam Şehri ve Lösemi Aşısı ve Akıllı İlaç Merkezi açacağız. Ben şerefimle, gururumla bütün hayatımı lösemili çocuklara adamış bir insan olarak karşınızdayım. Bugün tarihi bir gün olsun. Umutsuzluğa son vereceğimiz ilk gün olsun. Fakirliği, fukaralığı, çaresizliği ve lösemi hastalığına yakalanmanın son günü olsun inşallah.” ifadelerini kullandı