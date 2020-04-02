Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Zübeyde Hanım Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezi’nden Nurcan Boy, “Minik Ayıcık” isimli masalı Maltepeli minikler için anlattı. Boy, evden izin almadan çıkan ve ormanda kaybolan minik ayının öyküsünü miniklerle paylaştı. Zübeyde Hanım Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezi’nden Başak Polat Eğilmez ise çocuklara online eğitim şarkısı söyledi. Şarkıda ormanda yaşayan ayı ve ağacın öyküsü anlatıldı.

YKS’ye hazırlanan gençlere eğitim desteği

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, salgın nedeniyle Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde’nde verdikleri eğitimleri dondurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Eğitimlere kendi adını taşıyan YouTube kanalı üzerinden devam edeceklerini ifade eden Kılıç, “Siz sevdiklerinizle birlikte sağlığınızı evde korurken biz hizmeti ayağına getireceğiz. Ne olur evde kalın.” dedi. Tarih öğretmeni Vedat Çiğdem, 25-26 Temmuz’a ertelenen Yüksek Eğitim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Maltepeli öğrencilere eğitim videoları ile destek vereceklerini ifade etti. Çiğdem, Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nın nedenlerini ve sonuçlarını anlattı. Matematik öğretmeni Pınar Yeğin mantık dersi verdi.