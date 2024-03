Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi'ne coşkulu açılış

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mutlu Aile Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı programda konuşan Başkan Mansur Yavaş, Ankaralının parasını sadece halkın ihtiyaçları için kullandıklarını vurgulayarak ''İyi bir belediye başkanı; içinde insan olmayan hiçbir projeye bir kuruş para ayırmayan belediye başkanıdır'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin yaşam kalitesini artıracak ve ailece hoş vakit geçirebileceği alanların sayısını artırmaya devam ediyor.

Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mutlu Aile Yaşam Merkezi’nin açılışı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla açıldı.

“HALKIN PARASINI SADECE HALKIN İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANDIK”

Mansur Yavaş açılış töreninde yaptığı konuşmasında; göreve başladığı günden itibaren Ankara halkının parasını sadece Ankara halkının ihtiyaçları için kullandıklarını vurgulayarak “Çılgın hiçbir projenin içerisine girmedik. Bir belediyeci için, iyi bir belediye başkanı için en çılgın proje kendi kentinde yaşayan insanların hiçbir şekilde mağdur olmaması, durumu iyi olanla olmayanın eşit bir şekilde yaşamasını sağlamaktır” diye konuştu.

“SAKLADIĞINIZ BİR ŞEY Mİ VAR?”

“İyi bir belediye başkanı, içinde insan olmayan hiçbir projeye bir kuruş para ayırmayan belediye başkanıdır” diyen Yavaş şeffaflık vurgusuyla geçtiğimiz günlerde mal beyanını açıkladığını hatırlatarak “2019’da neymiş, 2023’te ne olmuş? Bunu milletimin bilmesini istedim. Hala bekliyorum rakiplerimden tık yok. Sakladığınız bir şey mi var? Mal beyanı hesabını veremeyen, sandıkta hesabını verecek. Halka hesap veremeyen öbür dünyada zaten hiç hesabını veremez” ifadelerini kullandı.

Yavaş bir ilki daha gerçekleştirdiklerini bildirerek “2019 yılında belediyeyi aldığımızdaki mali durum nedir, 2023 yılı sonundaki mali durum nedir? O kadar iş yaptık, 1.9 milyar dolara yakın borcumuz azaldı. Çünkü Ankara halkının parasını israf etmeden kullanıyoruz” dedi.

Açılışını gerçekleştirdikleri Mutlu Aile Yaşam Merkezi hakkında da bilgiler veren Yavaş, Mamak’ın en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğunu söyleyerek, “Kentsel dönüşümle ilgili Allah nasip ederse önümüzdeki dönem mağdur bir tane vatandaş kalmayacak. Güzel hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

“BEŞ YIL BOYUNCA BİR TANE FOTOĞRAFIMI GÖRMEDİNİZ”

Belediye meclisinde yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Yavaş konuşmasına şöyle devam etti: “Boy boy her taraflara fotoğraflarını astılar. Ankara’da beş yıl boyunca benim bir tane fotoğrafımı görmediniz. Demek ki marifet fotoğrafta değilmiş. Biz oy rekoru kırarak yeniden seçime girerken bu belediye meclisinde sürekli engel olan boy boy fotoğraflarını asan şahıs nerede? Siyasetin karanlık çöplüğünün içerisinde. Onun için diyorum ki belediye başkanları bırakın belediyenin parasıyla reklam yapmayın, işinize bakın. Ankara halkı beni seçti sizi de Mamak halkı seçti. Beraber el ele tutuşsaydık. Mamak'a hizmet etseydik olmaz mıydı? Yapmadılar.”

ÖZEL: “MANSUR YAVAŞ DEMEK İNSANA İNSAN OLARAK DEĞER VERDİLİĞİ GERÇEK BİR BELEDİYECİLİK DEMEK”

CHP Genel Başkanı Özel de hikâyenin 2014 yılında başladığını söyleyerek, "Aslında menzile ulaşılıyordu ancak o karanlık gecenin ardından bir 5 yıl ileriye kaldı. 2019 yılında Mansur Yavaş Ankaralılarla buluştu. Ankara'nın sosyal demokratlarını, milliyetçi demokratlarını, muhafazakâr demokratlarını bir araya getirerek Ankara İttifakı ile ilk önce seçimleri kazandı. Ardından kendisine oy veren ermeyen bütün Ankaralıların gönlünü kazandı. Bugün yine kazandığı günden beri başkentimize güven, mutluluk, sevgi, adalet getiren Büyükşehir Belediye Başkanımızı bir kez daha aday göstermenin heyecanı ve kıvancı içindeyiz” dedi.

Mansur Yavaş’ı sadece Ankara’da değil 81 ilde bine yakın ilçede gittikleri her yerde anlattıklarını belirten Özel, “Ve şunu söylüyoruz herkesi Ankara'ya götüremeyiz. Herkese Başkent Kart veremeyiz, her sofraya her ay et koyamayız, her ay doğal gaz yükleyemeyiz onlar ancak Ankara'da oluyor. Ama eğer siz beldenize, ilçenize, büyükşehrinize bir CHP'li başkan seçerseniz Ankara'yı buraya getirirsiniz diyorum. Mansur Yavaş'ı doğu Anadolu’da, İç Anadolu’da, Karadeniz’de, Akdeniz’de güvenerek inanarak anlatıyoruz. Çünkü Mansur Yavaş demek kimseyi ayırmadan, insana insan olarak değer verildiği gerçek bir belediyecilik demek. O yüzden kendisini kendim adına, partim adına gönülden kutluyorum” diye konuştu.

25 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULAN VE 6 KATTAN OLUŞAN DEV PROJE

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen altı katlı AYM bünyesinde; gençlik merkezi, çocuk etkinlik merkezi, çocuk kulübü, kişisel gelişim merkezi, gençlik çocuk ve aile danışmanlık merkezi, BELMEK, Kadın Danışma Merkezi, E-Spor Merkezi ve Bağımlılıkla Mücadele & Danış Merkezi, konferans salonu, fuaye alanı, kütüphane, kafeterya ve teras gibi ortak alanları da barındırıyor.

TÜM TALEP VE İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE DİZAYN EDİLDİ

AYM’nin içerisinde tasarlanan bu alanlar; zihinsel, fiziksel ve sosyal açıdan tüm talep ve ihtiyaçları karşılayacak, her yaşa hitap edecek şekilde dizayn edildi.