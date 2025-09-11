Manisa'da 6 Binden Fazla Öğrenci Yazı Havuzlarda Geçirdi

  1. Anasayfa
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde çocuklara yönelik kurduğu portatif havuzlar ile binlerce çocuğun eğlenceli zamanlar geçirmesini sağladı. İlçeler dahil 11 farklı noktada kurulan portatif havuzlarda 6 bin 410 öğrenci yüzme kurslarına katılım sağlayarak spor yapmış oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam ediyor. Okulların kapanmasıyla birlikte yeni bir projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, özellikle okul bahçelerine kurduğu portatif havuzlarla 6-13 yaş arası çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verdi. Çocukların güvenli ve keyifli bir yaz geçirmesi için sulama kanalları gibi tehlikeli yerlerde yüzerek hayatlarını tehlikeye atmamaları aynı zamanda da çocukların spor aktiviteleri ile spor bilincine sahip olması için portatif havuz projesini il geneline yaydı. Şehzadeler ilçesinde 650, Yunusemre ilçesinde 500, Soma ilçesinde 850, Saruhanlı 600, Akhisar 700, Köprübaşı 450, Salihli 510, Kula 480, Turgutlu 720 ve Ahmetli ilçesinde 450 öğrenci Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz yüzme kurslarından faydalandı.
 
Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 11 farklı noktada kurduğu portatif havuzlar ile 6 bin 410 öğrenciyi yüzme dersleriyle buluşturdu. Çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen yüzme kurslarında çocuklar hem güvenli hem de keyifli bir yaz dönemi geçirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan portatif havuzlar ile çocukların sulama kanalları, süs havuzları gibi tehlikeli olabilecek yerlerde yüzmeleri yerine portatif havuzları tercih etmeleri amaçlandı.

“Güvenli Ortamda Yüzme Öğrendiler”

Çocukların kendileri için ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Yaz döneminde çocuklarımızın tatillerini mutlu ve güvenli bir şekilde geçirmeleri için portatif havuz projemizi uygulamaya başladık. İl genelinde 11 farklı yerde portatif havuzlarımızı kurarak, çocuklarımızın sulama kanalları gibi tehlikeli yerlerde yüzmelerinin önüne geçmek istedik. Hem çocuklarımız güvenli ve gözetimli bir şekilde havuzlara girdiler hem de alanında uzman kişilerden yüzmeyi öğrendiler. Yaz boyunca projemiz kapsamında 6 bin 410 öğrencimize yüzme dersleri verdik. Çocuklarımızın hem spor faaliyetlerine alışmasına destek verdik hem de hareket etmelerine yardımcı olarak tablet, telefon ve televizyon gibi elektronik ortamdan biraz da olsa uzaklaşmalarını sağladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize yönelik projelerimiz devam edecek” diye konuştu.

 

